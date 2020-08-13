11 августа Минская городская комиссия по выборам Президента Республики Беларусь приняла решение»об установлении результатов голосования".





Официальные результаты выборов в Минске таковы (в пересчете на проценты с округлением до десятых):





Андрей Дмитриев - 1,9% голосов,





Анна Канопацкая - 3,2%,





Александр Лукашенко - 64,5%,





Светлана Тихоновская - 14,9%,





Сергей Черечень - 2%,





против всех - 10%,





недействительных бюллетеней-3,4%.





Официальная цифра явки - 67,5%





10 августа председатель ЦИК Лидия Ермошина объявила, что в целом по стране по предварительным данным Лукашенко якобы получил 80,23% голосов, а Светлана Тихановская — 9,9%, хотя в реальности, судя по данным с тех участков, где результаты не были сфальсифицированы, все было с точностью до наоборот - Тихановская везде набирала выше 50% и до 80% голосов избирателей.