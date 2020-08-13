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Перейдут на личности: аналитик о санкциях Евросоюза против Беларуси
13.08.2020 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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© Sputnik / Виктор Толочко
"Санкции против нескольких белорусских чиновников, против руководства избирательной комиссии, против руководителей силовых ведомств в Беларуси ― это, наверно, будет сделано, но принципиально ничего не изменит", ― полагает эксперт.
По словам Солонникова, речь с большой вероятностью пойдет о наказании "пяти-десяти назначенных людей", которых ЕС обвинит в том, что они что-то фальсифицировали". При этом основная задача Евросоюза ― "склонить Беларусь к европейскому тренду развития, подталкивать ее к тому, чтобы нынешние белорусские власти все меньше обращали внимания на восток и все меньше работали в рамках интеграционных структур, медленно и постепенно ввести Беларусь в сторону ассоциации с ЕС. "В какой-то момент эта чаша перевесит", считает Солонников.
Напомним, накануне литовский президент
© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
Ранее во вторник в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС, прозвучало, что Евросоюз может принять меры против ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси. Также о возможных санкциях и приостановке поставок нефти заявил Госсекретарь США
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов избирателей, после чего в Минске и других городах во всех регионах продолжаются несанкционированные
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