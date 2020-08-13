Перейдут на личности: аналитик о санкциях Евросоюза против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Перейдут на личности: политолог о санкциях ЕС против Беларуси

Эти санкции "будут обсуждаться активно, образ их будет страшен, но вводиться они будут крайне постепенно", считает собеседник Sputnik.

"Санкции против нескольких белорусских чиновников, против руководства избирательной комиссии, против руководителей силовых ведомств в Беларуси ― это, наверно, будет сделано, но принципиально ничего не изменит", ― полагает эксперт.

По словам Солонникова, речь с большой вероятностью пойдет о наказании "пяти-десяти назначенных людей", которых ЕС обвинит в том, что они что-то фальсифицировали". При этом основная задача Евросоюза ― "склонить Беларусь к европейскому тренду развития, подталкивать ее к тому, чтобы нынешние белорусские власти все меньше обращали внимания на восток и все меньше работали в рамках интеграционных структур, медленно и постепенно ввести Беларусь в сторону ассоциации с ЕС. "В какой-то момент эта чаша перевесит", считает Солонников.

Напомним, накануне литовский президент Гитанас Науседа обратился к властям Беларуси с призывом принять срочные шаги для разрешения конфликта в республике и "срочно деэскалировать ситуацию и прекратить применение силы против народа".

Ранее во вторник в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС, прозвучало, что Евросоюз может принять меры против ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси. Также о возможных санкциях и приостановке поставок нефти заявил Госсекретарь США Майк Помпео .

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов избирателей, после чего в Минске и других городах во всех регионах продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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