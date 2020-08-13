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Перейдут на личности: аналитик о санкциях Евросоюза против Беларуси

13.08.2020 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Перейдут на личности: политолог о санкциях ЕС против Беларуси

Эти санкции "будут обсуждаться активно, образ их будет страшен, но вводиться они будут крайне постепенно", считает собеседник Sputnik.  

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Санкции против нескольких белорусских чиновников, против руководства избирательной комиссии, против руководителей силовых ведомств в Беларуси ― это, наверно, будет сделано, но принципиально ничего не изменит", ― полагает эксперт.

По словам Солонникова, речь с большой вероятностью пойдет о наказании "пяти-десяти назначенных людей", которых ЕС обвинит в том, что они что-то фальсифицировали". При этом основная задача Евросоюза ― "склонить Беларусь к европейскому тренду развития, подталкивать ее к тому, чтобы нынешние белорусские власти все меньше обращали внимания на восток и все меньше работали в рамках интеграционных структур, медленно и постепенно ввести Беларусь в сторону ассоциации с ЕС. "В какой-то момент эта чаша перевесит", считает Солонников.

Напомним, накануне литовский президент Гитанас Науседа обратился к властям Беларуси с призывом принять срочные шаги для разрешения конфликта в республике и "срочно деэскалировать ситуацию и прекратить применение силы против народа". 

© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
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Ранее во вторник в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС, прозвучало, что Евросоюз может принять меры против ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси. Также о возможных санкциях и приостановке поставок нефти заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов избирателей, после чего в Минске и других городах во всех регионах продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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Теги: Минск
 
 
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