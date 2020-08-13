Сколько в Беларуси сейчас стоят самые мощные в мире смартфоны

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu назвали десятку самых производительных смартфонов в мире, которые прошли тестирование в июле. Посмотрели, сколько эти девайсы у нас стоят.

Вот как выглядит топ-10 самых мощных смартфонов на мировом рынке по версии AnTuTu (от десятого к первому месту): iQOO Z1, Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990), Galaxy S20 Ultra (Exynos 990), Xiaomi Mi 10, Xiaomi Poco F2 Pro, OnePlus 8, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Redmi K30 Pro, OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro.

Не все эти гаджеты продаются в Беларуси официально, но большинство найти получится. Рассказываем о них подробнее.



S20 Ultra

Эти гаджеты набрали соответственно по 514 и 515 тысяч баллов в версии бенчмарка V8. Оба смартфона базируются на процессоре Exynos 990 — такие же версии официально продают в Бераруси.

Различий в характеристиках девайсов не так много, главные касаются основных камера. Так, в S20+ установлены фотомодули на 12 Мп + 64 Мп (телефото) + 12 Мп («ширик»), а в «Ультре» используются датчики на 108 Мп + 48 Мп (перископ) + 12 Мп («ширик»). Кроме того, в активе ToF-модуль измерения глубины резкости. Более дорогой S20 Ultra может снимать с 4-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 100-кратным цифровым зумом. Правда, пользователи иногда говорят о проблемах с автофокусом.

В остальном девайсы схожи. У обоих есть экраны с матрицами Dynamic AMOLED на 6,7 и 6,9 дюймов соответственно (с поддержкой 120 Гц), по 8/12 ГБ оперативной и от 128 ГБ постоянной памяти, а также батареи на 4500 и 5000 мАч с поддержкой ускоренной проводной и беспроводной зарядок. А еще поддерживается работа в 5G-сетях.



Mi 10

Топовые девайсы от популярной китайской компании, принадлежащие к разным брендам, но при этом схожие по характеристикам. Первый (в версии 8/256 ГБ) набрал 566 тысяч баллов, второй (также 8/256 ГБ) — 572 тысячи. Причем оба девайса основываются на процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

Видимое различие в смартфонах — в фронтальных камерах. В Poco F2 Pro она выезжает из верхней части корпуса, а в Mi 10 «традиционно» встроена в вырез в форме буквы «О» в экране. Диагонали дисплеев совпадают — 6,67 дюймов. Матрицы в обоих случаях — Super AMOLED. Правда, в Mi 10 поддерживается 90 Гц. Батареи по емкости практически не различаются (4780 и 4700 мАч в Mi 10 и Poco F2 Pro).

А вот с камерами ситуация чуть иная — они отличаются как внешне, так и по возможностям. Так, в Mi 10 установлен набор из модулей на 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп. В Poco F2 Pro — на 64 Мп, 5 Мп, 13 Мп и 2 Мп. Впрочем, оба устройства могут снимать с более широким углом обзора.



OnePlus 8 Pro. Фото: CNET

Эти устройства официально в Беларуси не продаются, но в интернет-магазинах можно найти оба смартфона. Первый гаджет набирает в AnTuTu 576 тысяч баллов, второй, с приставкой Pro в названии — 598 тысяч.

Процессор у них одинаковый, уже упоминавшийся выше Snapdragon 865. Правда, объем оперативной памяти в проходивших тестирование аппаратах в бенчмарке разный — соответственно 8/128 и 12/256 ГБ для обычной и Pro-модели. В гик-сообществе к обычному OnePlus 8 отнеслись с настороженностью — якобы его характеристики не позволяют на 100% считать аппарат флагманом. И это при том, что в активе экран на 6,56 дюйма, батарейка на 4300 мАч с быстрой зарядкой и тройная камера.

Впрочем, OnePlus 8 Pro на самом деле более продвинутый. Экран у него на 6,78 дюймов с поддержкой 120 Гц (против 90 Гц), батарея на 4510 мАч с беспроводной зарядкой, защита от воды и пыли, камера на четыре модуля (48 Мп + 8 Мп + 48 Мп + 5 Мп).