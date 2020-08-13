Рекламная пауза. В связи с протестами в Беларуси многие digital-кампании остановлены

marketing.by Инициатива исходила как от сотрудников агентств, так и от самих маркетологов. Об этом они сообщают чаще всего в постах и комментариях в соцсетях, пишет





Яна Евдакимович, Instagram-агентство GINGER: Как представитель СММ-агентства, могу сказать, что у нас все клиенты и бренды отключены с рекламы и ведения контента с 7-8 августа. Вчера узнали, что 1 бренд не отключился, бывает всякое. Не судите так строго, я думаю, все адекватные компании отключают коммуникации.





Иоланта Синкевич, SMM-агентства Jam SMM:





Если кто из сммщиков еще не догадался, подсказываю: останавливайте ВСЮ рекламу и не сливайте бюджеты клиента, пожалейте деньги, пожалейте клиентов. Через 2-3 дня подумаете про отчеты, er и лиды. Пока оставьте инфополе стране и революции. Будьте экологичными и благоразумными. Обсудите это с клиентами. Будьте на одной волне со всеми.





Сейчас:





1) не до рекламы (только если вы не рекламируете что-то, имеющее отношение к происходящему - подумала, что производитель касок мог бы обогатиться)

2) у большинства интернет если и есть, то перерывами. И даже в моменты, когда он есть, последнее, что они будут думать - как бы купить автомобиль прямо сейчас.





Мое агентство, в том числе работающее над сетями прямого конкурента, остановило все еще вчера утром. У всех клиентов. Как только таргетолог смогла подключиться.





Еще раз: давайте хотя бы еще на день оставим все инфополе тому, что важно.





И да, думаем стратегически и про результат в том числе. Иногда страшнее не остановится, чем замереть на день.





Мария Николаева, Digital Marketing Strategist в Веб-студия "Оригами"





Слава богу, мне и команде повезло с клиентами - все с пониманием и поддержкой отнеслись к переносу сроков, а реклама по Беларуси у всех выключена ещё с пятницы.





Об остановке всех кампаний сообщили и в Ojgroup: Клиенты сейчас не проявляют активность в Интернете, потому что сразу получают в комментариях негативный фидбек.





IAB Belarus, куда мы обратились за оценкой ситуации с "рекламной паузой", сообщает, что убытки от интернет-локдауна в Беларуси для digital-сферы еще предстоит определить.





В Ассоциации прокомментировали:





- Оценка потерь будет, пока нужно собрать информацию от всех членов Ассоциации. Большинство рекламных кампаний стали на паузу, точнее, переносятся до урегулирования ситуации. Позиция такая: зачем сейчас рекламировать, когда у людей другое настроение.





Это настроение и отношение к восторженным постам в соцсетях емко выразила художница Ника Сандрос.











