ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рекламная пауза. В связи с протестами в Беларуси многие digital-кампании остановлены

13.08.2020 14:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларуские digital и рекламные агентства поставили рекламные кампании "на стоп" в связи в массовыми протестами после проведения президентских выборов в стране. Нет digital-активности у многих крупных брендов еще с пятницы 7 августа.

Рекламная пауза. В связи с протестами в Беларуси многие digital-кампании остановлены
Инициатива исходила как от сотрудников агентств, так и от самих маркетологов. Об этом они сообщают чаще всего в постах и комментариях в соцсетях, пишет marketing.by

Яна Евдакимович, Instagram-агентство GINGER: Как представитель СММ-агентства, могу сказать, что у нас все клиенты и бренды отключены с рекламы и ведения контента с 7-8 августа. Вчера узнали, что 1 бренд не отключился, бывает всякое. Не судите так строго, я думаю, все адекватные компании отключают коммуникации.

Иоланта Синкевич, SMM-агентства Jam SMM:

Если кто из сммщиков еще не догадался, подсказываю: останавливайте ВСЮ рекламу и не сливайте бюджеты клиента, пожалейте деньги, пожалейте клиентов. Через 2-3 дня подумаете про отчеты, er и лиды. Пока оставьте инфополе стране и революции. Будьте экологичными и благоразумными. Обсудите это с клиентами. Будьте на одной волне со всеми.

Сейчас:

1) не до рекламы (только если вы не рекламируете что-то, имеющее отношение к происходящему - подумала, что производитель касок мог бы обогатиться)
2) у большинства интернет если и есть, то перерывами. И даже в моменты, когда он есть, последнее, что они будут думать - как бы купить автомобиль прямо сейчас.

Мое агентство, в том числе работающее над сетями прямого конкурента, остановило все еще вчера утром. У всех клиентов. Как только таргетолог смогла подключиться.

Еще раз: давайте хотя бы еще на день оставим все инфополе тому, что важно.

И да, думаем стратегически и про результат в том числе. Иногда страшнее не остановится, чем замереть на день.

Мария Николаева, Digital Marketing Strategist в Веб-студия "Оригами"

Слава богу, мне и команде повезло с клиентами - все с пониманием и поддержкой отнеслись к переносу сроков, а реклама по Беларуси у всех выключена ещё с пятницы.

Об остановке всех кампаний сообщили и в Ojgroup: Клиенты сейчас не проявляют активность в Интернете, потому что сразу получают в комментариях негативный фидбек.

IAB Belarus, куда мы обратились за оценкой ситуации с "рекламной паузой", сообщает, что убытки от интернет-локдауна в Беларуси для digital-сферы еще предстоит определить. 

В Ассоциации прокомментировали: 

- Оценка потерь будет, пока нужно собрать информацию от всех членов Ассоциации. Большинство рекламных кампаний стали на паузу, точнее, переносятся до урегулирования ситуации. Позиция такая: зачем сейчас рекламировать, когда у людей другое настроение. 

Это настроение и отношение к восторженным постам в соцсетях емко выразила художница Ника Сандрос.



  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуские digital и рекламные агентства поставили рекламные кампании "на стоп" в связи в массовыми протестами после проведения президентских выборов в стране. Нет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серебряная призерка Олимпиады: «Остановите насилие против мирных людей!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика