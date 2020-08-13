ГАИ и милиция жестко задержали водителя в Минске и увезли его. Что это было?

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео, на котором сразу несколько экипажей ГАИ и милиции жестко задерживают одного водителя в Минске.

Все произошло на улице Уманской, возле торгового центра «Глобо». Несколько машин блокируют белый Nissan. Сначала правоохранители пытаются общаться с водителем. Потом начинают бить дубинками по кузову, вытаскивают мужчину и увозят его на служебном автомобиле.

Получить комментарий в МВД по этой ситуации пока не удалось.