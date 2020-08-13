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Процесс пошел: из Администрации Лукашенко тоже увольняются люди

13.08.2020 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уволился сотрудник Администрации президента Артём Проскалович.



"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", — написал Артём Проскалович в соцсетях, заместитель начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики Беларусь.
 
 
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Уволился сотрудник Администрации президента Артём Проскалович.
 
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