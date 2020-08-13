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Процесс пошел: из Администрации Лукашенко тоже увольняются люди
Источник материала: Партизан
Уволился сотрудник Администрации президента Артём Проскалович.
"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", — написал Артём Проскалович в соцсетях, заместитель начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики Беларусь.
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Уволился сотрудник Администрации президента Артём Проскалович.
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