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Давайте скажем нет разрушению. Публичное обращение областной организации Белорусского союза женщин
13.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Обращение Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин»
Дорогие МАМЫ, что нужно вашему ребенку?
По существу, ему надо совсем немного… Просто чтобы ярко и тепло светило солнце, чтобы каждое утро он просыпался навстречу новому дню от прикосновения нежных и ласковых маминых рук, чтобы добрые бабушкины сказки дарили ему улыбку и мудрость, чтобы папа ходил с ним гулять в парк и в кино, чтобы обязательно были верные друзья, добрые и мудрые учителя, светлая современная школа, интересная и насыщенная студенческая жизнь. Еще нужен самый родной и уютный дом, где можно насладиться спокойствием и МИРОМ! Да, ему нужно совсем немного.
И очень больно и страшно, когда все это вдруг в одно мгновенье рушится и исчезает. Исчезает из-за одного необдуманного шага, сделанного под нашептывание «доброго дяди или тети», которые не думают о вашем ребенке, которые без жалости выставляют его в качестве «сакральной жертвы» ради собственных интересов, которым все равно как сложится его жизнь. Да и будет ли вообще у него ЖИЗНЬ!
Дорогие МАМЫ, СЕСТРЫ, БАБУШКИ, ПОДРУГИ!
Обращаемся к вам в этот непростой для любимой Беларуси час. Нашу чистую родную землю настигли неспокойные времена.
Нас всех потрясло увиденное, и становится горько и больно от того, что происходит на улицах нашей столицы и других городов страны: то, что трудолюбивым народом с такой любовью и усердием построено за десятилетия – разрушается и уничтожается. И это делают наши молодые белорусы, подогреваемые извне, ничего еще не сделавшие для страны.
Они легко поддаются на провокации, у них много желаний, стремлений, амбиций¸ им хочется много иметь, хорошо жить, но они еще не осознают, что для этого нужно учиться и много трудиться.
Дорогие женщины! ПРОСИМ ВАС! ПРИЗЫВАЕМ ВАС вспомнить, что наши дети – не пушечное мясо, а подарок БОГА!
Наша мольба и к вам, МУЖЧИНЫ! Вами должно руководить благоразумие.
Давайте остановимся сами и остановим наших детей, не позволим стать на путь разрушений, на преступный путь, ведущий к беде. Поможем разобраться в сложившейся ситуации, в неправомерных, ошибочных действиях, которые могут перечеркнуть их будущее. Давайте скажем НЕТ разрушению, злобе и насилию! Беларусь должна быть мирной, спокойной и счастливой, как и раньше, сегодня и всегда!
С болью и надеждой на понимание и благоразумие, Гродненская областная организация ОО «Белорусский союз женщин».
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Обращение Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Дорогие МАМЫ, что нужно вашему ребенку? По существу, ему надо совсем немного… Просто...
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