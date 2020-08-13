ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Давайте скажем нет разрушению. Публичное обращение областной организации Белорусского союза женщин

13.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Давайте скажем нет разрушению. Публичное обращение областной организации Белорусского союза женщин

Обращение Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин»

Дорогие МАМЫ, что нужно вашему ребенку?

По существу, ему надо совсем немного… Просто чтобы ярко и тепло светило солнце, чтобы каждое утро он просыпался навстречу новому дню от прикосновения нежных и ласковых маминых рук, чтобы добрые бабушкины сказки дарили ему улыбку и мудрость, чтобы папа ходил с ним гулять в парк и в кино, чтобы обязательно были верные друзья, добрые и мудрые учителя, светлая современная школа, интересная и насыщенная студенческая жизнь. Еще нужен самый родной и уютный дом, где можно насладиться спокойствием и МИРОМ! Да, ему нужно совсем немного.

И очень больно и страшно, когда все это вдруг в одно мгновенье рушится и исчезает. Исчезает из-за одного необдуманного шага, сделанного под нашептывание «доброго дяди или тети», которые не думают о вашем ребенке, которые без жалости выставляют его в качестве «сакральной жертвы» ради собственных интересов, которым все равно как сложится его жизнь. Да и будет ли вообще у него ЖИЗНЬ!

Дорогие МАМЫ, СЕСТРЫ, БАБУШКИ, ПОДРУГИ!

Обращаемся к вам в этот непростой для любимой Беларуси час. Нашу чистую родную землю настигли неспокойные времена.

Нас всех потрясло увиденное, и становится горько и больно от того, что происходит на улицах нашей столицы и других городов страны: то, что трудолюбивым народом с такой любовью и усердием построено за десятилетия – разрушается и уничтожается. И это делают наши молодые белорусы, подогреваемые извне, ничего еще не сделавшие для страны.

Они легко поддаются на провокации, у них много желаний, стремлений, амбиций¸ им хочется много иметь, хорошо жить, но они еще не осознают, что для этого нужно   учиться и много трудиться.  

Дорогие женщины! ПРОСИМ ВАС! ПРИЗЫВАЕМ ВАС вспомнить, что наши дети –   не пушечное мясо, а подарок БОГА!

Наша мольба и к вам, МУЖЧИНЫ! Вами должно руководить благоразумие.

Давайте остановимся сами и остановим наших детей, не позволим стать на путь разрушений, на преступный путь, ведущий к беде. Поможем разобраться в сложившейся ситуации, в неправомерных, ошибочных действиях, которые могут перечеркнуть их будущее. Давайте скажем НЕТ разрушению, злобе и насилию! Беларусь должна быть мирной, спокойной и счастливой, как и раньше, сегодня и всегда!

С болью и надеждой на понимание и благоразумие, Гродненская областная организация ОО «Белорусский союз женщин».

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращение Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Дорогие МАМЫ, что нужно вашему ребенку? По существу, ему надо совсем немного… Просто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушёл из жизни актёр фильмов «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика