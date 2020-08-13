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Ушёл из жизни актёр фильмов «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего»

13.08.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 12 августа на 36 году жизни скончался российский актёр Сергей Куницкий. Об этом сообщается на сайте Московского Губернского театра.

«Он был одним из ведущих актёров труппы… Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой», – говорится в сообщении.

Ушёл из жизни актёр фильмов «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего»
Фото: instagram.com/sergei_kynitskii 

В театре не уточнили причину смерти артиста, однако отмечается, что его уход из жизни стал неожиданностью для друзей и близких.

Смерть Сергея также подтвердил его коллега Антон Хабаров.

«Своим мастерством он делал наши спектакли лучше. Слова не смогут передать ничего. С утра позвонили, сказали, что тебя не стало, до сих пор не могу прийти в себя», – написал Хабаров на своей странице в Instagram.

Ушёл из жизни актёр фильмов «Битва за Севастополь» и «Мы из будущего»
Фото: instagram.com/sergei_kynitskii 

20 июня Куницкому исполнилось 35 лет. Актёр исполнил множество ролей на театральной сцене, а также часто снимался в фильмах.

Среди его работ кинокартины «Тест на беременность», «Крылья Империи», «Мы из будущего», «Небо видело всё», «Битва за Севастополь». Также актёр дублировал на русский Енота из фильма «Стражи Галактики».

Люди в материале: Сергей Куницкий, Антон Хабаров

 
 
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Новости России. 12 августа на 36 году жизни скончался российский актёр Сергей Куницкий. Об этом сообщается на сайте Московского Губернского театра. «Он был одним из...
 
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