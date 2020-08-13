Подарили каждому встреченному ребенку фликер и рассказали, почему так важно носить световозвращающие элементы сотрудники ОГАИ и ИДН Смолевичского РОВД на цулицах города.

Правоохранители объясняли детям, что ношение фликера на одежде является одним из эффективных способов уберечься от травмы на неосвещенной дороге. Очень часто дети летом гуляют в пасмурную, дождливую погоду, вплоть до наступления темноты, забывая о том, что вечером заметить пешехода водителю становится гораздо сложнее. Даже летом фликер нужен несовершеннолетним, особенно там, где вечером на проезжей части отсутствует освещение.

Фликер позволяет заметить пешехода на расстоянии 130-140 м, а без световозвращающего элемента это расстояние сокращается до 25-40 м, что может привести к наезду на пешехода. Фликер может быть не только в виде значков или световозвращающих полос, существуют также световозвращающие наклейки, которые можно приклеить на самокаты и роликовые коньки, которые сегодня так популярны среди детей. Помимо того, правоохранители рассказали родителям об ответственности, предусмотренной ст.18.23 КоАП Республики Беларусь, за неиспользование световозвращающих элементов при движении по дороге в темное время суток.

Маленькие пешеходы были рады общению с милиционерами, задавая бесконечное количество вопросов о правилах дорожного движения. По сложившейся традиции всем несовершеннолетним сотрудники милиции вручили фликера и информационные листовки, ведь дети учатся правилам поведения, в том числе и на дороге, беря пример со взрослых.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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