﻿ Что это было? После обысков в офисах "Яндекс" и Uber никто не задержан и ничего не конфисковано. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что это было? После обысков в офисах "Яндекс" и Uber никто не задержан и ничего не конфисковано

13.08.2020 17:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вооруженные люди в черной одежде пришли сегодня в минские офисы "Яндекса" и и Uber

Как сообщил Sputnik руководитель службы корпоративных коммуникаций Илья Грабовский, обыски проводились сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь.

Несколько работников компании в это время находились на рабочих местах. 

"Основания обыска в протоколах не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались", - сказал он.

Бренд Uber в Беларуси принадлежит "Яндексу", офисы у них находятся в разных местах. По словам собеседника, вооруженные лица пришли в оба здания, причина их визита в настоящий момент уточняется.

Напомним, Минск был первым зарубежным городом, в котором в 2016 году заработал сервис "Яндекс.Такси".


Российское посольство в курсе

"Представители "Яндекса" проинформировали посольство о посещении белорусскими правоохранителями трех офисов компании в Минске", - сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе дипмиссии.

На вопросы правоохранителей сотрудниками компании были даны исчерпывающие ответы. Подробную информацию в связи с возникшей ситуацией дипломаты ожидают поучить позднее.

"Важно уточнить причины внимания к деятельности компании, которое проявили местные службы", - резюмировали в посольстве РФ.



Читать дальше: https://sputnik.by/incidents/20200813/1045439899/Neizvestnye-lyudi-s-oruzhiem-vyshli-iz-ofisov-Yandeks-i-Uber.html
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вооруженные люди в черной одежде пришли сегодня в минские офисы "Яндекса" и и Uber
 
Новости дня
Новости разные
 
Благодарности за труд во имя общего каравая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика