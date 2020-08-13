Под таким девизом организована деятельность государственного учреждения образования «Ясли-сад №5 г.Смолевичи» в летний период. Чтобы лето принесло пользу для здоровья и развития каждого малыша, мы позаботились заранее. Воспитатели дошкольного образования разработали цикл мероприятий на экологической тропе: экскурсии, целевые прогулки и даже мини-экспедиции.

В рамках реализации областного педагогического проекта «Экологическое воспитание дошкольников в условиях образовательной среды» организована познавательная практическая и исследовательская деятельность детей дошкольного возраста. На 12 станциях экологической тропы находится более 40 объектов экологической направленности. На «Информационной станции» размещены стенды «Экологическая тропа» для детей с изображением объектов, а для взрослых – с краткой информацией об объектах. С приходом лета установлен новый стенд «Биоразнообразие». И каждое утро дети вместе с воспитателями дошкольного образования выбирают стацию и объекты, которые они хотят посетить. А воспитатели тем временем готовят для них интересную информацию. Каждый день ребята узнают что-то новое. Например, почему цветки календулы ведут себя по-разному в цветнике и в тени спиреи и можжевельника. А сколько сюрпризов и неожиданностей ждет малышей на станции «Огород»! Например, почему морковь маленькая, там, где ее много, густо посеяно, и почему большая там, где она растет свободно? Ответы на эти и многие другие вопросы юные исследователи находят вместе с воспитателями.

В этом году педагогический коллектив творчески подошел к обновлению оборудования и организации работы на тематических площадках. Оборудование тематических площадок соответствует, прежде всего, принципам безопасности и доступности, научности и полифункциональности. Воспитатели дошкольного образования Наталья Васильевна Минкевич, Юлия Сергеевна Микуленя, Любовь Николаевна Козлова, Наталья Федоровна Сивчик, руководитель физического воспитания Оксана Викентьевна Капыш профессионально организовывают занятия, досуговую и развлекательную деятельность.

Предметная пространственная среда тематических площадок разнообразная и насыщенная, отвечает разноплановым запросам детворы. Важно, что в этом сезоне деятельность тематических площадок организована с учетом выполнения противоэпидемиологических мер.

Продуман и активный досуг родителей с детьми. Для реализации областного социально-педагогического проекта «Веселая прогулка вместе» педагогическим коллективом разработаны маршруты выходного дня родителей с детьми. В выходной день они могут отправиться на прогулку на железнодорожный вокзал города Смолевичи, на озеро, в районный Цент ремесел. Необходимую информацию об этих объектах по маршруту можно найти в информационных родительских уголках в группах и на сайте нашего учреждения дошкольного образования. Ознакомившись с ней, родители смогут многое рассказать детям во время прогулки, интересно провести время выходного дня. «Двери Смолевичского районного Центра ремесел всегда открыты для посетителей, особенно для дошколят с родителями», – говорит директор цента Галина Ивановна Харламова. Здесь постоянно работают выставки народных мастеров по лозаплетению, ткачеству, валянию, соломаплетению и другим народным промыслам. Организовываются встречи с интересными людьми – мастерами своего дела.

Полюбоваться красотой флоры и фауны можно побывав в разное время суток на берегу местного озера. Приглашаем взрослых вместе с детьми посетить интересные места нашего микрорайона!

Юлия ШИМКЕВИЧ,

заведующий ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи».