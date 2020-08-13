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Москва обеспокоена ситуацией в Беларуси после выборов – МИД РФ
13.08.2020 16:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг - Sputnik. Москва обеспокоена ситуацией в Беларуси после президентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Захарова также отметила, что на белорусские власти оказывается беспрецедентное давление со стороны отдельных зарубежных партнеров.
"Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - добавила она.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ также отметила, что попытки найти "русский след" в организации беспорядков безосносвательны. Она подчеркнула, что Россия была и остается надежным союзником и другом Беларусии, и братского белорусского народа.
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В РФ отмечают беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Беларуси для дестабилизации ситуации в стране
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