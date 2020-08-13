Москва обеспокоена ситуацией в Беларуси после выборов – МИД РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Москва обеспокоена ситуацией в Беларуси после президентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Захарова также отметила, что на белорусские власти оказывается беспрецедентное давление со стороны отдельных зарубежных партнеров.

"Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - добавила она.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ также отметила, что попытки найти "русский след" в организации беспорядков безосносвательны. Она подчеркнула, что Россия была и остается надежным союзником и другом Беларусии, и братского белорусского народа.