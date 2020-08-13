Герои жатвы – первые двухтысячники района









Кажется, еще совсем недавно поздравляли комбайнеров, намолотивших тысячу тонн зерна. А вот новая рекордная цифра прозвучала над урожайными просторами — есть намолот в две тысячи тонн зерна!

Алексей Лосицкий – первый комбайнер Смолевичского района, достигший намолота зерна в 2000 тонн. Следом за ним заветные две тысячи тонн намолотил Александр Саратов. Передовики трудятся в филиале «Смолевичи Дейриз» ОАО «Смолевичи Бройлер».

Быть в лидерах – многолетняя традиция Алексея Лосицкого и в жатве-2020 комбайнер первым в районе намолотил тысячу тонн зерна, а затем стал и первым двухтысячником.

Алексей Леонидович работает в организации больше шестнадцати лет. Рассказывает, что многие из родственников трудились в сельском хозяйстве, поэтому и он выбрал непростой путь агрария.

– Где родился, там и пригодился, – с улыбкой на лице говорит мужчина. – Я вырос в деревне Мгле и переезжать с родных мест никогда не хотел. Это моя шестнадцатая страда, но, честно говоря, первым намолотить тысячу тонн зерна, а затем и две, никогда не удавалось.

Комбайнер рассказывает, что секрет успеха складывается из хорошего урожая, качественной техники и сплоченного коллектива.

–В этом году хороший урожай, – отмечает аграрий. – Работаю я на комбайне «JohnDeere», это его третий сезон. Техника хорошая, мощная, а если и случаются какие-то неполадки, то на помощь приходят и коллеги, и специалисты сервисной службы.

К тяжелой работе от заката до рассвета опытный комбайнер уже давно привык: «На жатве самое главное – здоровье, и чтобы техника не подводила».

За столько лет родные привыкли, что с приходом тепла глава семьи в поле, можно сказать, от заката до рассвета. Супруга Алексей Лосицкого также работает в сельском хозяйстве, а старший сын Сергей служит в армии, младший Максим пойдет в девятый класс школы. К слову, юноша по стопам отца тянется к технике и, кто знает, быть может, через пару лет составит ему компанию в уборке хлеба.

– Он с детства тянется к технике, когда был маленьким постоянно со мной в поле ехал. Если выберет для себя этот путь – поддержку, – рассуждает комбайнер. – Да, в сельском хозяйстве непросто, но, когда любишь это дело, все получится.

После небольшого интервью Алексей Леонидович спешит за штурвал своего комбайна: погода благоволит – пшеница ждет!

В число первых комбайнеров-двухтысячников района вошел и Александр Саратов. Это его четырнадцатая страда в трудовой деятельности и шестая именно в ОАО «Смолевичи Бройлер». Шесть лет назад Александр Владимировичпереехал на Смолевиччину с Витебской области и уже неоднократно входил в число передовиков уборочных кампаний района.

На своем «JohnDeere» комбайнер ловко справляется с уборкой хлеба и постоянно входит в число передовиков: за его плечами и первая тысяча тонн зерна в районе, и даже трехтысячный рубеж в уборке «золота» с полей он перешагивал. Нынешняя страда уже тоже принесла свои плоды!

По словам Александра Саратова, в организации созданы все условия для продуктивного труда: техника хорошая, в случае поломки на помощь приходят специалисты из сервисной службы, коллеги никогда не оставляют, а в этом году еще и урожай прекрасный.

Комбайнеры дорожат сейчас каждой погожей минутой и не сбавляют рабочий темп. Труженики полей как никто знают, какой ценой достается хлеб. Пообщавшись с этими людьми, осознаешь, насколько это непростое и благородное дело, даже задерживать их на лишнюю минуту для интервью совестно. Ведь впереди – простор «золотых» полей и новые трудовые свершения – рубеж в три тысячи уже близок. Так держать, хлеборобы!

Лидия СУДНИКОВИЧ. Фото автора.



