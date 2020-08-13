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Захарова: рассчитываем, что обстановка в Беларуси скоро стабилизируется
13.08.2020 16:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По ее словам, прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Со своей стороны МИД РФ призывает все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия.
"Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", — сказала Захарова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Массовые протесты
Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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