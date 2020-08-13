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Захарова: рассчитываем, что обстановка в Беларуси скоро стабилизируется

13.08.2020 16:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Захарова: рассчитываем, что обстановка в Беларуси скоро стабилизируется

По ее словам, прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Со своей стороны МИД РФ призывает все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия.

"Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", — сказала Захарова. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Массовые протесты начались в Минске и других городах Беларуси вечером 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал больше 80% голосов. За четыре дня протестных акций были задержаны около семи тысяч человек. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В ходе беспорядков погиб один человек.

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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