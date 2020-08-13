Собчак: «Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти»

Источник материала: Tut.by

О ситуации в Беларуси высказалась и российская журналистка Ксения Собчак. Она написала у себя в Instagram, что сменяемость власти — единственный мирный путь ее развития.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Час назад Ксения Собчак высказалась в социальных сетях о массовых протестах в Беларуси. Она отметила, что есть приказы, которые может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их — преступно.

— Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удастся остановить протест, все уже всегда будут знать (и сам Лукашенко в том числе), что его власть держится только на страхе, а не на выборе людей.

Она также обратилась к российским согражданам и призвала их внимательно посмотреть на пример Беларуси.

— И пусть у наших «звезд» пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске, о незаконных посадках после московских митингов, это ничего, все еще придет: и смелость, и желание. Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти — единственный мирный путь развития государственной власти. Можно недолго обманывать свой народ. Мухлевать, переписывать результаты выборов… Но нельзя обмануть время. Нельзя обмануть историю.

Свое сообщение Собчак сопроводила лозунгом «Жыве Беларусь!».

Напомним, по всей Беларуси уже четвертый день проходят мирные акции протеста, порой они жестоко подавляются сотрудниками правоохранительных органов.

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