В Европарламенте заявили, что действиями ОМОНа в Беларуси может заняться суд в Гааге













По словам бывшего главы Минобороны Польши, в случае, если подтвердится информация об убийствах белорусскими силовиками митингующих, виновные должны будут понести за это ответственность.





«Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в компетенцию Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц», — написал он у себя в Twitter.