Уволившийся с БТ ведущий написал открытое письмо коллегам, которые все еще там работают













«Если ты ещё работаешь на тв в Беларуси и если ты, как и каждый из нас уже несколько месяцев не можешь нормально жить и спать по ночам. Если тебя мучает совесть, и если ты не знаешь, как поступить? Знай̆, я тебя понимаю! ⠀





Знай̆, люди в стране скажут тебе спасибо! Я и все Мы ждём тебя. Здесь хорошо. Здесь лучше. Здесь честно! Здесь никто не заставит тебя лгать. Если ты редактор или видеоинженер, если ты оператор или ведущий — не бойся. ⠀





Ты чувствуешь своим СЕРДЦЕМ всё уже давно. Надо просто сделать шаг. Без скандалов, без громких заявлений. Просто пойти дальше — на свет. Здесь он другой. Это не свет бездушных софитов, это свет человеческих сердец! ⠀





Я знаю десятки прекрасных людей на бел тв. Вы — замечательные люди. Вы не для этого десятилетиями работаете на телевидении. И вы и я — МЫ это знаем. Даже, если вы уже называли чёрное белым — мы примем вас и мы скажем вам спасибо за Ваш поступок. Обещаю!» — пишет Кохно.









Пост набрал почти 11 тысяч «лайков» и более 600 комментариев.





Напомним, в конце июня Дмитрий Кохно раскритиковал задержания людей, ожидающих своей очереди в магазин национальной символики Symbal.by. После этого его отстранили от эфира на ОНТ.