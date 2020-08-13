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«Наша Беларусь не заслужила этой боли». «Мисс Беларусь» Мария Василевич тоже высказалась против насилия

13.08.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Публичные личности продолжают высказываться по поводу протестов в Беларуси. Вчера заявление в Инстаграме опубликовала Дарья Домрачева:

«Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте».

А сегодня с тем же призывом выступила «Мисс Беларусь» и депутат Мария Василевич. Она выложила сторис, где попросила остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость по отношению к тем, кто не может себя защитить.

Пока Мария не выходит на связь, но LADY.TUT.BY надеется получить от нее более развернутый комментарий.

 
 
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Мария выложила сторис, в котором попросила остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость по отношению к тем, кто не может себя защитить.
 
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