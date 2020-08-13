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«Мы прыпыняем паказ спектакляў і ініцыюем абвяшчэнне забастоўкі»: Купаловский театр написал открытое письмо

13.08.2020 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После нескольких дней протестов в стране театр, который в этом году отмечает 100-летие, пошел на такой шаг

«Мы прыпыняем паказ спектакляў і ініцыюем абвяшчэнне забастоўкі»: Купаловский театр написал открытое письмо
Информация появилась, когда во второй половине дня четверга 13 августа в соцсетях артисты и сотрудники Купаловского стали распространять открытое обращение, подписанное коллективом театра.

«Мы патрабуем ад усіх сілавых структур неадкладна спыніць гвалт адносна мірных грамадзян, якія маюць законнае канстытуцыйнае права на свабоду збораў і выказвання сваіх меркаванняў, - пишут в обращении . - Адвольныя затрыманні без тлумачэння прычын і нічым не вытлумачальная жорсткасць з’яўляюцца прамым парушэннем закону».

"Зараз неабходны выключна мірны дыялог", - уверены поддержавшие обращение.

"У дадзены момант зняць напружанне дапамог бы просты крок: адкрыты і празрысты пералік галасоў з удзелам незалежных назіральнікаў, прадстаўнікоў усіх кандыдатаў у прэзідэнты і грамадскасці. Выбар народа павінен быць безумоўна прыняты ўсімі.

Мы заклікаем улады выпусціць усіх затрыманых падчас гэтай выбарчай кампаніі, уся віна якіх заключаецца ў тым, што яны выказваюць альтэрнатыўнае меркаванне. Мы прыпыняем паказ спектакляў да вырашэння існуючай сітуацыі і ініцыюем працэдуру абвяшчэння забастоўкі.

Вельмі спадзяемся на мірнае вырашэнне сітуацыі і на тое, што розум і закон у нашай краіне перамогуць», - говорится в обращении. Его поддержало 2/3 сотрудников Купаловского, говорят в творческом коллективе.

На данный момент труппа закончила 100-й сезон. Ближайший показ запланирован на 21 августа - эта премьера спектакля En souvenir de Шагал.

Накануне, 12 августа, артисты Купаловского театра записали видеообращение. Около двух десятков артистов и сотрудников театра снялись в ролике, который появился в соцсетях.

- Мы супраць тэрору і гвалту! Мы супраць смерцяў і крыві ў нашай краіне! Мы хочам міру і спакою, - говорят артисты, озвучивая позицию принявших участие в записи коллег.

Назавтра свой ролик сняли в Белорусском государственном театре кукол. Открытое письмо с требованиями о прекращении насилия силовиков к протестующим, о пересмотре объявленных предварительных результатов выборов, о протесте относительно массовых задержаний граждан подписали в Гродненском областном драмтеатре. А в Могилевском областном драматическом театре написано письмо в поддержку его задержанного режиссера Владимира Петровича. Также известно, что 10 суток за участие в митинге получил артист артист Минского областного драмтеатра Павел Святохо, а 12 суток за административные правонарушения осветитель этого творческого коллектива Денис Аксенов.
 
 
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После нескольких дней протестов в стране театр, который в этом году отмечает 100-летие, пошел на такой шаг
 
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