«Мы прыпыняем паказ спектакляў і ініцыюем абвяшчэнне забастоўкі»: Купаловский театр написал открытое письмо

Информация появилась, когда во второй половине дня четверга 13 августа в соцсетях артисты и сотрудники Купаловского стали распространять открытое обращение, подписанное коллективом театра.





«Мы патрабуем ад усіх сілавых структур неадкладна спыніць гвалт адносна мірных грамадзян, якія маюць законнае канстытуцыйнае права на свабоду збораў і выказвання сваіх меркаванняў, - пишут в обращении . - Адвольныя затрыманні без тлумачэння прычын і нічым не вытлумачальная жорсткасць з’яўляюцца прамым парушэннем закону».





"Зараз неабходны выключна мірны дыялог", - уверены поддержавшие обращение.





"У дадзены момант зняць напружанне дапамог бы просты крок: адкрыты і празрысты пералік галасоў з удзелам незалежных назіральнікаў, прадстаўнікоў усіх кандыдатаў у прэзідэнты і грамадскасці. Выбар народа павінен быць безумоўна прыняты ўсімі.





Мы заклікаем улады выпусціць усіх затрыманых падчас гэтай выбарчай кампаніі, уся віна якіх заключаецца ў тым, што яны выказваюць альтэрнатыўнае меркаванне. Мы прыпыняем паказ спектакляў да вырашэння існуючай сітуацыі і ініцыюем працэдуру абвяшчэння забастоўкі.





Вельмі спадзяемся на мірнае вырашэнне сітуацыі і на тое, што розум і закон у нашай краіне перамогуць», - говорится в обращении. Его поддержало 2/3 сотрудников Купаловского, говорят в творческом коллективе.





На данный момент труппа закончила 100-й сезон. Ближайший показ запланирован на 21 августа - эта премьера спектакля En souvenir de Шагал.





Накануне, 12 августа, артисты Купаловского театра записали видеообращение. Около двух десятков артистов и сотрудников театра снялись в ролике, который появился в соцсетях.





- Мы супраць тэрору і гвалту! Мы супраць смерцяў і крыві ў нашай краіне! Мы хочам міру і спакою, - говорят артисты, озвучивая позицию принявших участие в записи коллег.





Назавтра свой ролик сняли в Белорусском государственном театре кукол. Открытое письмо с требованиями о прекращении насилия силовиков к протестующим, о пересмотре объявленных предварительных результатов выборов, о протесте относительно массовых задержаний граждан подписали в Гродненском областном драмтеатре. А в Могилевском областном драматическом театре написано письмо в поддержку его задержанного режиссера Владимира Петровича. Также известно, что 10 суток за участие в митинге получил артист артист Минского областного драмтеатра Павел Святохо, а 12 суток за административные правонарушения осветитель этого творческого коллектива Денис Аксенов.