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Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно

13.08.2020 18:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вместо покраски дверей. Арт-дворик «Галерея» появился в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местные жители красиво расписали двери домов. Все в народном стиле. Кроме того, здесь были уютные скамейки, столики и малые архитектурные формы.

О дворе мечты материал Ольги Шерстневой.

Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно

В Молодечно появилась настоящая художественная площадка. Стараниями местных жителей и волонтеров дом превратился в арт-объект.

Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно

Инициатор уникального ландшафтного проекта – Ирина Тархан. В доме на улице Франциска Скорины женщина проживает со своей семьей более 10 лет.

Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно

По общему признанию, она всегда мечтала об уютном дворике, где будет необычайно красиво, интересно и познавательно не только для взрослых, но и для детей.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Ольга Шерстнева, Ирина Тархан

 
 
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Новости Беларуси. Вместо покраски дверей. Арт-дворик «Галерея» появился в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Местные жители красиво расписали...
 
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