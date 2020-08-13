Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вместо покраски дверей. Арт-дворик «Галерея» появился в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местные жители красиво расписали двери домов. Все в народном стиле. Кроме того, здесь были уютные скамейки, столики и малые архитектурные формы.

О дворе мечты материал Ольги Шерстневой.





В Молодечно появилась настоящая художественная площадка. Стараниями местных жителей и волонтеров дом превратился в арт-объект.





Инициатор уникального ландшафтного проекта – Ирина Тархан. В доме на улице Франциска Скорины женщина проживает со своей семьей более 10 лет.





По общему признанию, она всегда мечтала об уютном дворике, где будет необычайно красиво, интересно и познавательно не только для взрослых, но и для детей.