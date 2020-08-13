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Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу

13.08.2020 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От надёжности и мощности топливно-энергетического комплекса зависит вся экономика и национальная безопасность Беларуси. Эту тему 13 августа обсуждали во Дворце Независимости во время совещания по актуальным вопросам работы отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко отметил, что для страны это стратегическое направление. Детально на встрече коснулись вопроса работы нефтеперерабатывающей отрасли: загрузки обоих заводов, поставок сырья, в том числе и от альтернативных источников. Поднимался вопрос и о планах поставок сырья на следующий год. И, конечно, говорили о перспективах Белорусской атомной станции. Первую электроэнергию здесь получат уже в конце года, а потому важно определить, как ею распоряжаться.

Все подробности в материале Алёны Сыровой.

Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу

Для этого совещания во Дворце Независимости не было какого-то экстренного повода. С тем, как будет работать и развиваться топливно-энергетический комплекс страны, определились давно. Эта встреча нужна была скорее для промежуточного подведения итогов, чтобы удостовериться в правильности выбранного пути.

Александр Лукашенко провёл совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса

За модернизацию белорусских НПЗ взялись, чтобы увеличить глубину переработки нефти, то есть производить более качественный продукт. Например, на «Нафтане» уже через месяц готовятся получить новую продукцию. В 2020 году на заводах освоят 16,5 миллиона тонн чёрного золота. Притом во втором полугодии переработают его на 3 миллиона больше (выходит, наверстают).

Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу

Напомним, в начале 2020 года из-за споров о цене на нефть были определенные сложности, пришлось заниматься диверсификацией поставок. Кроме того, теперь наши НПЗ получают сырье из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии, России. Буквально сегодня на «Нафтан» прибыла вторая партия американской нефти.

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Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу

В то же время продолжается развитие инфраструктуры для хранения запасов нефти и нефтепродуктов. Президент поручил уже в октябре начать строительство перемычки между белорусскими НПЗ. Она позволит «Нафтану» получать нефть не только из России, но и из Польши и Украины.  

Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу

Олег Борисенко, генеральный директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба»:
Это позволит нашим нефтеперерабатывающим заводам получать не только от одного оператора нефть, а можно получать с трех сторон нашей страны: и польского оператора, и украинского. То есть быть независимыми в данном случае по получению нефти. Кроме этого, мы сможем заводам готовить смесь нефти из различных сортов.

Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу

В этом году в топливно-энергетическую систему страны вплетается БелАЭС. Это крупнейший инвестиционный проект в истории страны. Физический пуск уже дан, в реактор загружены кассеты с топливом. 

Ядерная энергия, нефть, альтернативные источники. Как устроен топливно-энергетический комплекс Беларуси

Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу

Появление своей энергии даст возможность провести электрификацию страны, прежде всего в сфере транспорта. Электробусы уже заменяют привычные автобусы, автомобилисты всё чаще отдают предпочтение электрокарам. Новый импульс получит и белорусская наука. Что касается цен, то для населения тарифы будут стимулирующими, то есть со временем потреблять такую энергию станет выгоднее, чем тот же газ. Ожидается, что с вводом АЭС стоимость электроэнергии для реального сектора экономики будет снижена.

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Работа нефтяной отрасли и перспективы БелАЭС. Что обсуждали на совещании по топливно-энергетическому комплексу

Топливно-энергетический комплекс страны стратегическая для государства отрасль. От ее работы, надежности и мощности зависит вся экономика страна. А значит, энергетическая безопасность и даже независимость государства. Пока все в этом аспекте идет по плану. Но есть нюансы: например, до сих пор даже в этой сфере не избавились от посредничества. Президент поручил исправить ситуацию до конца 2020 года и доложить о результатах. Тогда же можно будет подводить итоги работы.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Олег Борисенко

 
 
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Новости Беларуси. От надёжности и мощности топливно-энергетического комплекса зависит вся экономика и национальная безопасность Беларуси. Эту тему 13 августа...
 
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