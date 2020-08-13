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Появились новые изображения будущего электрического кроссовера Skoda
Источник материала: Tut.by
Пару недель назад Skoda показала официальные
Впрочем, компания уже делилась фотографиями Enyaq, но тогда речь шла о прототипах в пестром камуфляже. А сейчас раскрыта внешность товарного варианта — разумеется, с поправками на вольности, присущие дизайнерским рисункам (на них, например, не видно дверных ручек).
В фирменном пресс-релизе говорится о «прогрессивном, экспрессивном и динамичном» автомобиле, отличительными особенностями которого станут короткие свесы кузова, полностью светодиодные фары и проработанная аэродинамика (заявленный коэффициент cD равен 0,27). На пятой двери в соответствии с новым корпоративным стилем марки красуется не фирменная эмблема, а крупная надпись Skoda.
Напомним, что исчерпывающе полная информация (
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Skoda обнародовала новые скетчи, приоткрывающие завесу тайны над внешним обликом первого электрокара марки на платформе Volkswagen MEB.
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