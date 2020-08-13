Появились новые изображения будущего электрического кроссовера Skoda

Источник материала: Tut.by

Пару недель назад Skoda показала официальные эскизы салона будущего кроссовера Enyaq, а теперь подоспел следующий эпизод сериала, посвященного постепенному рассекречиванию модели — это новые скетчи, приоткрывающие завесу тайны над внешним обликом «электрички».





Впрочем, компания уже делилась фотографиями Enyaq, но тогда речь шла о прототипах в пестром камуфляже. А сейчас раскрыта внешность товарного варианта — разумеется, с поправками на вольности, присущие дизайнерским рисункам (на них, например, не видно дверных ручек).





В фирменном пресс-релизе говорится о «прогрессивном, экспрессивном и динамичном» автомобиле, отличительными особенностями которого станут короткие свесы кузова, полностью светодиодные фары и проработанная аэродинамика (заявленный коэффициент cD равен 0,27). На пятой двери в соответствии с новым корпоративным стилем марки красуется не фирменная эмблема, а крупная надпись Skoda.





Напомним, что исчерпывающе полная информация ( технические характеристики были озвучены еще весной) о новинке Skoda появится уже во время официальной презентации Enyaq, которая состоится 1 сентября в Праге. Продолжение следует…