Источник материала:
Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко высказалась про разгоны мирных протестов в Беларуси у себя в Instagram.
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Публикация от Aryna Sabalenka
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Арина Соболенко высказалась про разгоны мирных протестовBelarusians lives matter.
Публикация от Aryna Sabalenka
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арина Соболенко высказалась про разгоны мирных протестовBelarusians lives matter.