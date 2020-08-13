ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: аномальный зной в Таджикистане, осенняя прохлада в Беларуси

13.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От аномальной жары изнывают жители Таджикистана. В Душанбе столбики термометров показывают плюс 37. А на юге – в Хатлонской области – больше 42 градусов. О погоде в других странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Сегодня в Алматы первый прохладный день. На улице плюс 25, пасмурно, передает Максим Козлов. После жары жителей центральной, западной и северной части страны ждут серьезные изменения: усиление ветра до 20 метров в секунду, дожди, град и туман. Непогода уже пришла в Петропавловск. В городе накануне вечером резко упала температура и начался ливень. Осадки не прекращались всю ночь. Ливневки не справляются с таким количеством воды, поэтому большинство улиц затоплено. Пострадавших от стихии нет.

Грозы, дожди, а местами и град прогнозируют синоптики Армении, сообщает Нона Оганесян. Во время осадков сила ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Специалисты предупреждают граждан и о постепенном понижении температуры воздуха – на 4-5 градусов. Сейчас в Ереване столбики термометров показывают плюс 30. Многие жители планируют в выходные поездки за город и отдых в горах. Власти республики сняли запрет на ношение масок на природе. Накануне об этом сообщил комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.

В столице Беларуси плюс 14, облачно, передает Анна Данилюк. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется до 19 градусов тепла. В Полесье Брестской области открылся сезон сбора брусники. Заготавливать дикорастущую ягоду начали с 10 августа. По оценкам специалистов, в этом году урожай небогатый. Повлияли аномально теплые осень и зима, а также недостаточно влажная весна. Но исправить ситуацию может второе созревание в октябре-ноябре. После первых заморозков ягоды становятся намного слаще, чем летом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Армении ожидаются грозы и дожди с градом. Непогода пришла в казахстанский Петропавловск.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанных с Окрестина перевозят даже к больным алкоголизмом в ЛТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика