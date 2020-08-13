Погода в СНГ: аномальный зной в Таджикистане, осенняя прохлада в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От аномальной жары изнывают жители Таджикистана. В Душанбе столбики термометров показывают плюс 37. А на юге – в Хатлонской области – больше 42 градусов. О погоде в других странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Сегодня в Алматы первый прохладный день. На улице плюс 25, пасмурно, передает Максим Козлов. После жары жителей центральной, западной и северной части страны ждут серьезные изменения: усиление ветра до 20 метров в секунду, дожди, град и туман. Непогода уже пришла в Петропавловск. В городе накануне вечером резко упала температура и начался ливень. Осадки не прекращались всю ночь. Ливневки не справляются с таким количеством воды, поэтому большинство улиц затоплено. Пострадавших от стихии нет.

Грозы, дожди, а местами и град прогнозируют синоптики Армении, сообщает Нона Оганесян. Во время осадков сила ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Специалисты предупреждают граждан и о постепенном понижении температуры воздуха – на 4-5 градусов. Сейчас в Ереване столбики термометров показывают плюс 30. Многие жители планируют в выходные поездки за город и отдых в горах. Власти республики сняли запрет на ношение масок на природе. Накануне об этом сообщил комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.

В столице Беларуси плюс 14, облачно, передает Анна Данилюк. Синоптики обещают, что днем воздух прогреется до 19 градусов тепла. В Полесье Брестской области открылся сезон сбора брусники. Заготавливать дикорастущую ягоду начали с 10 августа. По оценкам специалистов, в этом году урожай небогатый. Повлияли аномально теплые осень и зима, а также недостаточно влажная весна. Но исправить ситуацию может второе созревание в октябре-ноябре. После первых заморозков ягоды становятся намного слаще, чем летом.