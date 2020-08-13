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Лукашенко: от надёжности топливно-энергетического комплекса зависит экономика и национальная безопасность страны
Источник материала: ОНТ
Экономика и национальная безопасность зависят от надёжности топливно-энергетического комплекса. Об этом сегодня заявил Президент. Во Дворце Независимости подводили промежуточные итоги работы отрасли. Перебои с поставками нефти в начале года больно ударили по экономике, но в тоже время показали – всегда нужно иметь пару-тройку поставщиков.
Сейчас нефтеперерабатывающие заводы работают стабильно. Как раз сегодня на новополоцкий «Нафтан» пришла партия американской нефти нового сорта. В энергетике назревают перемены. Как встроить атомную электростанцию в общую систему и что с этого нам – потребителям? Эти вопросы Александр Лукашенко поставил перед правительством.
Восемь лет в Беларуси строили АЭС, неделю назад в активную зону реактора загрузили ядерное топливо. Первые киловатты тут начнут получать уже осенью, но атомные перспективы просчитаны заранее.
Сегодняшнее совещание – скорее промежуточный итог. И по списку участников понятно, речь не только об энергетике. На повестке – работа всего топливно-энергетического комплекса. Сектор ведь стратегический.
В модернизацию энергетики государство вложило немало сил и денег. На завершающем этапе – работы по «Нафтану» (новую продукцию там намерены получить в сентябре) и НПЗ в Мозыре. Масштабное обновление позволит увеличить глубину переработки нефти до девяноста процентов, то есть при том же объёме сырья доход будет выше.
Чудом инженерной мысли называют и атомную станцию. В истории Беларуси – это крупнейший инвестпроект. По сути, речь – о создании ядерной энергетической отрасли. Насколько готова к работе в новых условиях инфраструктура, резонно интересуется Президент.
Ввод АЭС позволит белорусам снизить зависимость от поставок природного газа. Выгоднее будет реальному сектору, электроэнергия станет дешевле. Что до тарифов для населения, с прошлого года они стимулирующие – такая же система будет применяться и впредь. Те, кто топит от розетки, получит бонусы. Таким образом, в стране намерены увеличить энергопотребление.
Что касается поставок нефти, заводы в этом году планируют переработать 16 миллионов тонн. Из них не менее десяти процентов из альтернативных источников. Вторая партия, к примеру, накануне прибыла из США. Диверсификация поставок – задача, что ставит Президент. Ещё одно требование – уходить от посредников и лишних звеньев.
В перспективе белорусские НПЗ смогут получать сырьё с трёх сторон: из России, Польши и Украины. Такая возможность появится благодаря перемычке между Гомелем и Горками.
Заводы больше не будут зависеть от одного оператора, а смесь для них смогут готовить из нефти различных сортов. Строительство перемычки начнут в октябре, а ближе к концу года намерены подвести итог работы всего топливно-энергетического комплекса.
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Лукашенко: от надёжности топливно-энергетического комплекса зависит экономика и национальная безопасность страны
Экономика и национальная безопасность зависят от надёжности топливно-энергетического комплекса. Об этом сегодня заявил Президент. Во Дворце Независимости...
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