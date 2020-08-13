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Лукашенко: от надёжности топливно-энергетического комплекса зависит экономика и национальная безопасность страны

13.08.2020 20:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: от надёжности топливно-энергетического комплекса зависит экономика и национальная безопасность страны

Экономика и национальная безопасность зависят от надёжности топливно-энергетического комплекса. Об этом сегодня заявил Президент. Во Дворце Независимости подводили промежуточные итоги работы отрасли. Перебои с поставками нефти в начале года больно ударили по экономике, но в тоже время показали – всегда нужно иметь пару-тройку поставщиков. 

Сейчас нефтеперерабатывающие заводы работают стабильно. Как раз сегодня на новополоцкий «Нафтан» пришла партия американской нефти нового сорта. В энергетике назревают перемены. Как встроить атомную электростанцию в общую систему и что с этого нам – потребителям? Эти вопросы Александр Лукашенко поставил перед правительством. 

Восемь лет в Беларуси строили АЭС, неделю назад в активную зону реактора загрузили ядерное топливо. Первые киловатты тут начнут получать уже осенью, но атомные перспективы просчитаны заранее.  

Сегодняшнее совещание – скорее промежуточный итог. И по списку участников понятно, речь не только об энергетике. На повестке – работа всего топливно-энергетического комплекса. Сектор ведь стратегический.  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «От его надёжности, работы и мощности зависит вся наша экономика и национальная безопасность. Это показали события конца прошлого и начала этого года, когда мы были вынуждены бороться за бочку нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке бери – не хочу».   

В модернизацию энергетики государство вложило немало сил и денег. На завершающем этапе – работы по «Нафтану» (новую продукцию там намерены получить в сентябре) и НПЗ в Мозыре. Масштабное обновление позволит увеличить глубину переработки нефти до девяноста процентов, то есть при том же объёме сырья доход будет выше.    

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, по техническому и технологическому оснащению находятся на таком же уровне, что и в ведущих европейских государствах. Такие же предприятия в Европе имеют такой же технический и технологический уровень, что и наши». 

Чудом инженерной мысли называют и атомную станцию. В истории Беларуси – это крупнейший инвестпроект. По сути, речь – о создании ядерной энергетической отрасли. Насколько готова к работе в новых условиях инфраструктура, резонно интересуется Президент.   

Ввод АЭС позволит белорусам снизить зависимость от поставок природного газа. Выгоднее будет реальному сектору, электроэнергия станет дешевле. Что до тарифов для населения, с прошлого года они стимулирующие – такая же система будет применяться и впредь. Те, кто топит от розетки, получит бонусы. Таким образом, в стране намерены увеличить энергопотребление.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: «Уже за первое полугодие мы видим 40 миллионов киловатт-часов потребления для целей отопления и горячего водоснабжения. Это в три раза больше, чем за весь 2019 год. Сейчас прорабатывается принятие дополнительных документов». 

Что касается поставок нефти, заводы в этом году планируют переработать 16 миллионов тонн. Из них не менее десяти процентов из альтернативных источников. Вторая партия, к примеру, накануне прибыла из США. Диверсификация поставок – задача, что ставит Президент. Ещё одно требование – уходить от посредников и лишних звеньев.  

В перспективе белорусские НПЗ смогут получать сырьё с трёх сторон: из России, Польши и Украины. Такая возможность появится благодаря перемычке между Гомелем и Горками.  

Олег Борисенко, генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть «Дружба»: «Сейчас завершаются проектные работы по первой части, сама перемычка предусматривает 12 частей. Задача – выполнить все работы к 2023 году. Это позволит нашим нефтеперерабатывающим заводам быть независимыми и получать сырье не только от одного так называемого «оператора», но с трех сторон, в том числе из Польши и Украины». 

Заводы больше не будут зависеть от одного оператора, а смесь для них смогут готовить из нефти различных сортов. Строительство перемычки начнут в октябре, а ближе к концу года намерены подвести итог работы всего топливно-энергетического комплекса. 

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Теги: Гомель
 
 
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Экономика и национальная безопасность зависят от надёжности топливно-энергетического комплекса. Об этом сегодня заявил Президент. Во Дворце Независимости...
 
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