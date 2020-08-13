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Глава Жодино сбежал со встречи с жителями города

13.08.2020 21:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жодино мэр решился выйти к людям на площадь. Тысячи горожан в очень жёсткой форме задают жёсткие вопросы представителю власти.

Прямо сейчас жители Жодино встречаются с мэром города. На этом митинге врач скорой помощи заявил, что в больнице города после избиения силовиками умер мужчина. 

Прямая трансляция здесь:
 
 
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В Жодино мэр решился выйти к людям на площадь. Тысячи горожан в очень жёсткой форме задают жёсткие вопросы представителю власти.
 
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