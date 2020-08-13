|
Глава Жодино сбежал со встречи с жителями города
Источник материала: Партизан
В Жодино мэр решился выйти к людям на площадь. Тысячи горожан в очень жёсткой форме задают жёсткие вопросы представителю власти.
Прямо сейчас жители Жодино встречаются с мэром города. На этом митинге врач скорой помощи заявил, что в больнице города после избиения силовиками умер мужчина.
Прямая трансляция здесь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жодино мэр решился выйти к людям на площадь. Тысячи горожан в очень жёсткой форме задают жёсткие вопросы представителю власти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)