ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанных с Окрестина перевозят даже к больным алкоголизмом в ЛТП

13.08.2020 20:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из-за катастрофической нехватки в Минске мест для размещения до суда задержанных участников акций протеста используются самые разные места.


ЛТП №3 Слуцкого района.


Правозащитникам известно, что некоторых задержанных удерживали в учебном центре ОМОН под Минском.

Сегодня сообщают, что часть задержанных из ИВС на Окрестина перевезли даже в ЛТП №3 Слуцкого района.

"Сюда поехали автозаки, которые выезжали в обед с Окрестина (это ЛТП №3 Слуцкого района)! Завтра утром будут списки готовы и можно будет узнать своих близких! Всем терпения!",- сообщают волонтеры "Весны".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за катастрофической нехватки в Минске мест для размещения до суда задержанных участников акций протеста используются самые разные места.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тема вечерней и ночной безопасности, возможности свободно перемещаться по центру города и вопросы оплаты труда строителей. Трудовые коллективы встретились с представителями власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика