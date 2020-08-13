Задержанных с Окрестина перевозят даже к больным алкоголизмом в ЛТП





ЛТП №3 Слуцкого района.









Правозащитникам известно, что некоторых задержанных удерживали в учебном центре ОМОН под Минском.





Сегодня сообщают, что часть задержанных из ИВС на Окрестина перевезли даже в ЛТП №3 Слуцкого района.



