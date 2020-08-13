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Афанасьева - силовикам: «Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей»

13.08.2020 20:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная белорусская певица Инна Афанасьева высказалась по поводу ситуации в стране и призвала силовиков: «не бейте и не убивайте людей». Пост певица опубликовала в соцсетях.


Фото: facebook.com/AfInna.ART

Певица пишет, что Беларусь сильная и независимая, благодаря «нашим простым людям, работягам и служащим, медикам и педагогам, ученым и IT-шникам, артистам и спортсменам и благодаря конечно же нашим военным, офицерам и простым солдатам».

— Дорогие наши офицеры, люди в погонах ГАИ, милиция, спецназ, ОМОН. Я не знаю какие подобрать слова, от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны с Окрестина — они ведь останутся в душе у каждого белоруса! В моей душе это точно! Останутся и те люди, которые бежали оплачивать штрафы за водителей на улицах. Люди, которые привозят еду в Окрестина! Останутся наши красивые женщины с цветами вдоль дорог! Люди, которые собирают деньги пострадавшим и уже искалеченным семьям. Останутся и те, кто сложил свои щиты и не подчинился приказам. Наши медики! Боже, спасибо Вам, за то, что спасаете жизни чьих-то детей! Дорогие наши ребята, прошу вас, не убивайте, ведь с каждым ударом вы порождаете еще большее зло. Вы убиваете себя и свою душу! Я желаю каждому из нас выжить в это непростое время и остаться людьми! Пожалуйста, берегите себя своих родных и близких! С большой любовью и уважением ко всем вам! — написала Афанасьева.

 
 
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Известная белорусская певица Инна Афанасьева высказалась по поводу ситуации в стране и призвала силовиков: «не бейте и не убивайте людей». Пост певица...
 
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