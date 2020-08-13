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«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 6,5 миллионов тонн зерна. В общей сложности комбайнерам осталось убрать четвертую часть от засеянных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние гектары колосовых остаются в Брестской области. Традиционно хлеборобы этого региона завершают кампанию раньше остальных. А вот самый богатый каравай в нынешнем году в Минской области.
Много работы сейчас и у белорусских промышленных и энергетических гигантов. Среди них Минская ТЭЦ-4 – одна из крупнейших электростанций страны. Сейчас здесь готовятся к осенне-зимнему сезону. Корреспонденты СТВ побывали на целом ряде производств и проверили, как там обстоят дела.
Электроэрозионный станок работает как часы, а в этом деле иначе никак. Да и кто как не Владимир Владимирович об этом знает. Сегодня у мужчины настоящий праздник – 47 лет работы на уже таком родном заводе «Промбурвод».
Владимир Калач, электроэрозионист ОАО «Промбурвод»:
Ни времени, да и, собственно, ни желания рушить то, что построено своими руками. Завод работает уже 93 года. И сегодня он крупнейший в СНГ производитель электронасосных агрегатов для воды.
А вот и крупнейший в Европе комплекс по изготовлению полиэфирной продукции. После первой очереди модернизации здесь освоили передовые технологии, аналогов которой нет в странах СНГ. Предприятию удалось устоять даже в непростое время для мировой экономики.
Александр Сергеюк, работник цеха ПОЦ-3 ОАО «Могилёвхимволокно»:
Евгений Аверкин, начальник управления ОАО «Могилёвхимволокно»:
Перспективы на лицо, оттого остается трудиться, трудиться и еще раз трудиться.
Жабинковский сахарный завод – предприятие сезонное, сейчас завершает ремонтные и пусконаладочные работы перед стартом горячего сезона. Впереди три месяца круглосуточной переработки сахарной свеклы. Первую партию нового урожая ждут уже в середине сентября. А вот цех переработки загружен круглогодично. Ежедневно на прилавки магазинов со складов уходит до тонны сахара.
Татьяна Ярмолик, и.о. заведующей складов готовой продукции ОАО «Жабинковский сахарный завод»:
На заводе завершается масштабная реконструкция по программе развития сахарной отрасли. В сутки способны переработать до 10 тысяч тонн свеклы. Производственные мощности увеличили почти в два раза.
Остановки лишь на время обеденного перерыва или на так называемые пересменки.
Алеся Кобылинская, начальник производственно-диспетчерского бюро предприятия «Гомсельмаш»:
Фильтровать распространяемую в сети дезинформацию – сегодня это фактически невыполнимая миссия. Почему? Слишком велик поток поступаемых новостей. Большинство которых авторы сами не успевают проверить на достоверность. Хотя, как показала практика, люди, о которых так яро сегодня пишут заголовки, ни на минуту не позволяют предприятиям сбавить темп.
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 6,5 миллионов тонн зерна. В общей сложности комбайнерам осталось убрать четвертую часть от засеянных...
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