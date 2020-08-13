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«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

13.08.2020 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 6,5 миллионов тонн зерна. В общей сложности комбайнерам осталось убрать четвертую часть от засеянных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние гектары колосовых остаются в Брестской области. Традиционно хлеборобы этого региона завершают кампанию раньше остальных. А вот самый богатый каравай в нынешнем году в Минской области.  

Много работы сейчас и у белорусских промышленных и энергетических гигантов. Среди них Минская ТЭЦ-4 – одна из крупнейших электростанций страны. Сейчас здесь готовятся к осенне-зимнему сезону. Корреспонденты СТВ побывали на целом ряде производств и проверили, как там обстоят дела.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Электроэрозионный станок работает как часы, а в этом деле иначе никак. Да и кто как не Владимир Владимирович об этом знает. Сегодня у мужчины настоящий праздник – 47 лет работы на уже таком родном заводе «Промбурвод».  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Владимир Калач, электроэрозионист ОАО «Промбурвод»:  
Наше предприятие выросло буквально из мастерских, настоящее предприятие, более современное. Вы видите, какое оборудование появилось у нас. Это просто сказка по сравнению с тем, с чего я начинал. У меня все штатно происходит. Я прихожу, какие-то сложные вопросы, сложные задачи происходят, по моей работе там детали приходят, приходится их изготавливать, решать. Лично у меня не хватает времени, чтобы еще где-то бастовать.  

Ни времени, да и, собственно, ни желания рушить то, что построено своими руками. Завод работает уже 93 года. И сегодня он крупнейший в СНГ производитель электронасосных агрегатов для воды.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

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А вот и крупнейший в Европе комплекс по изготовлению полиэфирной продукции. После первой очереди модернизации здесь освоили передовые технологии, аналогов которой нет в странах СНГ. Предприятию удалось устоять даже в непростое время для мировой экономики.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Александр Сергеюк, работник цеха ПОЦ-3 ОАО «Могилёвхимволокно»:
Мы в круглосуточном режиме как работали, так и работаем. Волокно сейчас пользуется большим спросом, так как сезон. На данный момент вот это волокно нарабатываем, и оно уйдёт полностью на Турцию. Работы у нас много, большая загрузка. Поэтому останавливаться нам некогда.

Евгений Аверкин, начальник управления ОАО «Могилёвхимволокно»:  
Предприятие работает стабильно. За полгода экспорт товаров составил практически 120 % по отношению к 2019 году в натуральном выражении. Экспорт услуг 108%. Предприятие увеличило за первое полугодие географию стран добавили 9, сейчас прорабатываются ещё 11.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Перспективы на лицо, оттого остается трудиться, трудиться и еще раз трудиться.  

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«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Жабинковский сахарный завод – предприятие сезонное, сейчас завершает ремонтные и пусконаладочные работы перед стартом горячего сезона. Впереди три месяца круглосуточной переработки сахарной свеклы. Первую партию нового урожая ждут уже в середине сентября. А вот цех переработки загружен круглогодично. Ежедневно на прилавки магазинов со складов уходит до тонны сахара.   

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Татьяна Ярмолик, и.о. заведующей складов готовой продукции ОАО «Жабинковский сахарный завод»:  
Грузчики всегда задействованы, всегда в работе, своевременно выполняют свои обязанности. Остановок отгрузок у нас не было все в работе, все.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

На заводе завершается масштабная реконструкция по программе развития сахарной отрасли. В сутки способны переработать до 10 тысяч тонн свеклы. Производственные мощности увеличили почти в два раза.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Игорь Болтромеюк, директор «Жабинковского сахарного завода»:  
Я с уважением отношусь к альтернативным источникам информации. Но прошу тех людей, кто размещает информацию, считать источником информации само предприятие, а не переписывать друг у друга.  

Остановки лишь на время обеденного перерыва или на так называемые пересменки.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Алеся Кобылинская, начальник производственно-диспетчерского бюро предприятия «Гомсельмаш»:  
Мы последнее время работаем в таком напряженном режиме. Поэтому никаких изменений в связи с событиями, происходящими в городе, в республике, мы не заметили. Все с головой в работе. Максимально уделить время производству, дабы получился какой-то результат. Т.к это результат кому-то нужен и нужен нашей республике, нашим коллегам из других стран, поэтому мы работаем и очень положительно воспринимаем эту работу.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Фильтровать распространяемую в сети дезинформацию – сегодня это фактически невыполнимая миссия. Почему? Слишком велик поток поступаемых новостей. Большинство которых авторы сами не успевают проверить на достоверность. Хотя, как показала практика, люди, о которых так яро сегодня пишут заголовки, ни на минуту не позволяют предприятиям сбавить темп.  

Люди в материале: Владимир Калач, Александр Сергеюк, Евгений Аверкин, Татьяна Ярмолик, Игорь Болтромеюк, Алеся Кобылинская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 6,5 миллионов тонн зерна. В общей сложности комбайнерам осталось убрать четвертую часть от засеянных...
 
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