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Деревообработка в Беларуси: как модернизуют производства?

13.08.2020 21:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Деревообработка в Беларуси: как модернизуют производства?

Деревообработка для Беларуси – стратегическая отрасль. В Гомельской области одновременно модернизируют 15 производств. На выходе – качество продукции улучшится, объемы переработки вырастут.  А это всё-таки экспортный потенциал.

После установки новой линии этот цех вдвое увеличил выпуск обрезной доски из хвойных пород. В будущем из нее сделают сэндвич-панели, мебель, но сначала – почти ювелирный распил большими машинами. Почти 3 тысячи кубометров в месяц – работают в две смены и без остановок. 

Иван Андала, станочник Гомельского опытного лесхоза: «Главное преимущество – это большая скорость. Чтобы сделать из одного бревна готовый материал – меньше одной минуты нужно».

Дальше по желанию заказчика древесину можно подсушить – вот в таких камерах. Ждать примерно три дня. Отдельные линии работают с так называемым крупным лесом. Эта партия уйдет в Латвию, из нее сделают еврошпалы. Главное здесь – точность. 

Евгений Дубоделов, бригадир лесопильной линии Гомельского опытного лесхоза: «Каждый станочник отвечает за свои размеры. У меня – за высоту, следующий станок – ширина, третий – за длину. У нас достаточно точные станки, там допуски идут до полумиллиметра». 

Для успешной конкуренции на внешних рынках продукция из белорусского леса должна соответствовать самым высоким требованиям. Поэтому лесхозы проводят модернизацию основных производств. Пятнадцать проектов – только в Гомельской области. Новые линии, современные станки, сушильные камеры – техническое перевооружение уже на этом этапе позволило снизить потери и значительно увеличить объемы пилопродукции. 

И спрос на нее только растет, в том числе и за рубежом.   От общего количества экспортных поставок 15 процентов приходится на Китай. Остальное – в Германию, Азербайджан, Бельгию, страны Балтии, Великобританию. 

Владимир Сороколетов, главный инженер Гомельского опытного лесхоза: «У нас за годы наработан свой авторитет, и многие покупатели иностранные, зная нас как производителей, они даже не присылают к нам на приемку представителей. То есть они знают, что у нас, как бренд: если мы пилим, значит, мы пилим лучше всех, на уровне». 

Но важно ведь не только распилить и продать. На лесопилках всегда остаются отходы, и им тоже нашли применение. В регионе один за другим открываются пеллетные заводы. Сначала в Житковичах (в сутки производит 60 тонн гранул из щепы), в конце августа такое же производство запустят в Мозырском районе и в следующем году под Гомелем. На европейском рынке, где сейчас активно отказываются от углеводородов, за тонну пеллет дают около 100 евро.

Виталий Беляков, главный инженер Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения: «На территории Гомельской области у нас есть проблемы с реализацией, так как районы в достаточной степени газифицированы, поэтому мы будем ее перерабатывать и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Данная продукция пользуется достаточно высоким спросом на внешнем рынке и позволит создать дополнительные рабочие места и получить дополнительную валютную выручку». 

Гомельская область – самая лесная область Беларуси. Площадь ее зеленого фонда – больше двух миллионов гектаров. Поэтому переработка древесины для региона – стратегическое направление. И неслучайно в лесхозах появляется все больше   безотходных производств, когда заработать стремятся даже на опилках. Главный эффект – высокая добавленная стоимость. И для этого порой достаточно всего лишь обновить уже существующее предприятие. 

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Теги: Гомель
 
 
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Деревообработка для Беларуси – стратегическая отрасль. В Гомельской области одновременно модернизируют 15 производств. На выходе – качество продукции улучшится,...
 
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