|
Деревообработка в Беларуси: как модернизуют производства?
Источник материала: ОНТ
Деревообработка для Беларуси – стратегическая отрасль. В Гомельской области одновременно модернизируют 15 производств. На выходе – качество продукции улучшится, объемы переработки вырастут. А это всё-таки экспортный потенциал.
После установки новой линии этот цех вдвое увеличил выпуск обрезной доски из хвойных пород. В будущем из нее сделают сэндвич-панели, мебель, но сначала – почти ювелирный распил большими машинами. Почти 3 тысячи кубометров в месяц – работают в две смены и без остановок.
Дальше по желанию заказчика древесину можно подсушить – вот в таких камерах. Ждать примерно три дня. Отдельные линии работают с так называемым крупным лесом. Эта партия уйдет в Латвию, из нее сделают еврошпалы. Главное здесь – точность.
Для успешной конкуренции на внешних рынках продукция из белорусского леса должна соответствовать самым высоким требованиям. Поэтому лесхозы проводят модернизацию основных производств. Пятнадцать проектов – только в Гомельской области. Новые линии, современные станки, сушильные камеры – техническое перевооружение уже на этом этапе позволило снизить потери и значительно увеличить объемы пилопродукции.
И спрос на нее только растет, в том числе и за рубежом. От общего количества экспортных поставок 15 процентов приходится на Китай. Остальное – в Германию, Азербайджан, Бельгию, страны Балтии, Великобританию.
Но важно ведь не только распилить и продать. На лесопилках всегда остаются отходы, и им тоже нашли применение. В регионе один за другим открываются пеллетные заводы. Сначала в Житковичах (в сутки производит 60 тонн гранул из щепы), в конце августа такое же производство запустят в Мозырском районе и в следующем году под Гомелем. На европейском рынке, где сейчас активно отказываются от углеводородов, за тонну пеллет дают около 100 евро.
Гомельская область – самая лесная область Беларуси. Площадь ее зеленого фонда – больше двух миллионов гектаров. Поэтому переработка древесины для региона – стратегическое направление. И неслучайно в лесхозах появляется все больше безотходных производств, когда заработать стремятся даже на опилках. Главный эффект – высокая добавленная стоимость. И для этого порой достаточно всего лишь обновить уже существующее предприятие.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревообработка для Беларуси – стратегическая отрасль. В Гомельской области одновременно модернизируют 15 производств. На выходе – качество продукции улучшится,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)