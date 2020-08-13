Караев: я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу»

Источник материала: ОНТ

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», и приносит извинения. Такое заявление он сделал в эфире программы «Марков. Ничего личного».

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