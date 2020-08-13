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Караев: я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу»
Источник материала: ОНТ
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», и приносит извинения. Такое заявление он сделал в эфире программы «Марков. Ничего личного».
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Караев: я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу»
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», и приносит...
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