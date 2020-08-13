Один из лучших баскетболистов Беларуси: «Мне больно на душе, и сердце разрывается»

Источник материала: Tut.by

Артем Параховский, игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу, один из лучших баскетболистов Беларуси, призвал в своем инстаграме правоохранителей остановить насилие.





— Последние несколько дней я наблюдаю за происходящем в родной мне стране и ужасаюсь от действий правоохранительных органов. Мне больно на душе, и сердце разрывается. Не этому вас учили (избивать свой народ дубинками). ОСТАНОВИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!!! — написал баскетболист.