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Один из лучших баскетболистов Беларуси: «Мне больно на душе, и сердце разрывается»
Источник материала: Tut.by
Артем Параховский, игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу, один из лучших баскетболистов Беларуси, призвал в своем инстаграме правоохранителей остановить насилие.
— Последние несколько дней я наблюдаю за происходящем в родной мне стране и ужасаюсь от действий правоохранительных органов. Мне больно на душе, и сердце разрывается. Не этому вас учили (избивать свой народ дубинками). ОСТАНОВИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!!! — написал баскетболист.
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