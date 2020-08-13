Источник материала: Новости Волковыска

Компания «МТС» решила компенсировать своим абонентам отсутствие интернета с 9 по 11 августа. Механизм компенсации определен в виде перерасчета абонплаты в сторону уменьшения.

С 18 августа всем своим абонентам – как физическим, так и юридическим лицам, – скорректируют плату. Клиентов оповестят СМС, размер сделанного перерасчета отобразится в приложении «Мой МТС» за август.

Будет сделана корректировка в следующих размерах:

Абонентам тарифных планов с включенным пакетом интернет-трафика – в размере 50% от абонентской платы по тарифному плану абонента;

от абонентской платы по тарифному плану абонента; Пользователям фиксированного интернета – в размере 100% от абонентской платы по тарифному плану абонента;

от абонентской платы по тарифному плану абонента; Абонентам с дополнительными подключенными интернет-услугами — в размере 100% от абонентской платы за услугу;

от абонентской платы за услугу; Абонентам с подключенными интернет-услугами в роуминге – в размере 100% от абонентской платы за услугу;

от абонентской платы за услугу; Пользователям цифровых сервисов – «МТС ТВ», «МТС Кино», «Семья под присмотром», «Мобильные сотрудники», «Локатор», «МТС Music», «МТС Книги», «МТС Пресса», «МТС Киоск», «Под защитой» – в размере 100% от абонентской платы за соответствующую услугу.