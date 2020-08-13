|
Больше 30 силовиков написали основателям стартапа с белорусскими корнями PandaDoc
Источник материала: Tut.by
Вчера, 12 августа, сооснователь стартапа PandaDoc Сергей Борисюк обратился к силовикам, которые больше не хотят принимать участие в жестокостях. Обещал финансовую поддержку тем, кто уволится. То же самое
«Сухой, безэмоциональный остаток.
Друзья, не гоните, плиз, на людей. Не угрожайте. Им сейчас очень и очень сложно. Не раскручивайте колесо, давайте им просто помогать. Там много достойных людей».
Так пишет Сергей Борисюк в своем
Он сообщил dev.by, что уже откликнулись больше 30 силовиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так пишет Сергей Борисюк в своем Facebook.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)