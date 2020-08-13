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Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

13.08.2020 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 100 километров рядов. Самые масштабные в Беларуси плантации ежевики находятся в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году обещают собрать урожай до 150 тонн. По виду – крепкая малина, а по полезным свойствам оставляет позади даже голубику.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Ева Кустова, жительница Лунинецкого района:
Хорошая ягода – это раскрытая ягода. Раскрытые зернышки.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Ева Кустова точно знает толк в черных ягодах. На ежевичных плантациях уже второй год. Говорит, буквально ощутила жизнь на вкус, когда бросила работу в душном ларьке. Пройти нужно 100 километров шпалер – опор под кусты. Один может дать до 20 килограммов.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Николай Демидович, заместитель директора сельхозпредприятия:
Ягода нравится, приятно смотреть. Она очень дружно спеет, набирается. Скоро пойдет массовый вал ягод и, конечно, выбирать будем побольше.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Американец «Честер» прижился на белорусской земле. Сорт поздний и легко переносит зиму. Плюс ягода крепче, легко справляется с транспортировкой, что важно с учетом географии.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ежевичные поля на юге Беларуси. Самая крупная плантация – в Лунинецком районе, 38 гектаров или три столичных стадиона «Динамо». Настоящий ягодный бум уже в этом сезоне.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Еще три года назад на этом хуторе в деревне Боровцы колосились травы и рос картофель. Ягодные плантации – своего рода инвестиция. Землю взяли в аренду. Третий год – первая крупная отдача. Урожай прогнозируют до 150 тонн.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Ева Кустова:
Раньше выбирали через день, а сейчас уже выбираем каждый день. А тут еще ягод очень много зеленых, на целую осень хватит, если заморозков не будет. В прошлом году последняя была в октябре.

Плюс в округе восемь деревень, а это – работа сельским. На сбор пригласили 50 человек, в том числе школьников и студентов.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Кирилл Кульгун, житель Лунинецкого района:
Маме помочь, одежу купить в школу. Мотоцикл хотел купить. С шести до тех пор, пока не выберем некоторые секторы. Если выбираем, например, до двух часов – едем домой.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Природная аптечка в виде компота, варенья или более яркого по вкусу джема, а еще редкое ежевичное вино. Белорусы не сильно распробовали эту ягоду на вкус, а зря. Цена в Европе на ежевику примерно в два раза выше, чем на голубику.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Николай Демидович:
Сегодня голубика самая известная ягода, каждый белорус хочет дома иметь эту ягоду. Я думаю, что с ежевикой будет то же самое. Она не менее полезная. Есть в составе природный аспирин – это особенно для пожилых людей.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Конкурировать фермерам приходится с сербской и голландской ягодой. Правда, технология выращивания в Беларуси еще не отработана до конца. Капельный полив, доставка полезных компонентов прямо к корню – качество превыше всего. Даже перешли на меньшую тару, чтобы снизить давление на ягодку. А это – товарный вид.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Николай Демидович:
На российский рынок вся она уходит покуда. Но мы рассматриваем варианты работать на торговые сети. Но для тоже надо еще понять, какая должна быть ягода.

Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?

Белорусская «ажына» может стать национальным брендом, убеждены фермеры. Только еще чуточку терпения.

Люди в материале: Ева Кустова, Кристина Протосовицкая, Николай Демидович, Кирилл Кульгун

 
 
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Новости Беларуси. 100 километров рядов. Самые масштабные в Беларуси плантации ежевики находятся в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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