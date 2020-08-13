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Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 100 километров рядов. Самые масштабные в Беларуси плантации ежевики находятся в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году обещают собрать урожай до 150 тонн. По виду – крепкая малина, а по полезным свойствам оставляет позади даже голубику.
Ева Кустова, жительница Лунинецкого района:
Ева Кустова точно знает толк в черных ягодах. На ежевичных плантациях уже второй год. Говорит, буквально ощутила жизнь на вкус, когда бросила работу в душном ларьке. Пройти нужно 100 километров шпалер – опор под кусты. Один может дать до 20 килограммов.
Николай Демидович, заместитель директора сельхозпредприятия:
Американец «Честер» прижился на белорусской земле. Сорт поздний и легко переносит зиму. Плюс ягода крепче, легко справляется с транспортировкой, что важно с учетом географии.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Еще три года назад на этом хуторе в деревне Боровцы колосились травы и рос картофель. Ягодные плантации – своего рода инвестиция. Землю взяли в аренду. Третий год – первая крупная отдача. Урожай прогнозируют до 150 тонн.
Ева Кустова:
Плюс в округе восемь деревень, а это – работа сельским. На сбор пригласили 50 человек, в том числе школьников и студентов.
Кирилл Кульгун, житель Лунинецкого района:
Природная аптечка в виде компота, варенья или более яркого по вкусу джема, а еще редкое ежевичное вино. Белорусы не сильно распробовали эту ягоду на вкус, а зря. Цена в Европе на ежевику примерно в два раза выше, чем на голубику.
Николай Демидович:
Конкурировать фермерам приходится с сербской и голландской ягодой. Правда, технология выращивания в Беларуси еще не отработана до конца. Капельный полив, доставка полезных компонентов прямо к корню – качество превыше всего. Даже перешли на меньшую тару, чтобы снизить давление на ягодку. А это – товарный вид.
Николай Демидович:
Белорусская «ажына» может стать национальным брендом, убеждены фермеры. Только еще чуточку терпения.
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Новости Беларуси. 100 километров рядов. Самые масштабные в Беларуси плантации ежевики находятся в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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