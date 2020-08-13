Караев: Я всегда против любого насилия над журналистами!

Источник материала: ОНТ

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что он всегда против любого насилия над журналистами. Свое заявление он сделал в эфире программы «Марков. Ничего личного».

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