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Караев: Я всегда против любого насилия над журналистами!
Источник материала: ОНТ
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что он всегда против любого насилия над журналистами. Свое заявление он сделал в эфире программы «Марков. Ничего личного».
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Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что он всегда против любого насилия над журналистами. Свое заявление он сделал в эфире программы «Марков....
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