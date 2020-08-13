Под Витебском нашли останки солдат Красной армии, фрагменты амуниции и неразорвавшиеся снаряды

Источник материала: ОНТ

Никто не забыт, ничто не забыто. Под Витебском начала свою работу международная Вахта памяти. Вместе с поисковиками работают и сапёры, в земле находят останки солдат, фрагменты амуниции и неразорвавшиеся снаряды.

Зимой 1944-го под Витебском Красная армия встретила мощную оборону противника. Чтобы взять важную высоту, части 33-й армии шли в атаку 18 раз. Стратегический рубеж переходил из одних рук в другие, в итоге боевые действия здесь продолжались более полугода, вплоть до начала операции «Багратион». Уже в первый день работы Вахты памяти были обнаружены останки 12 бойцов и ценные предметы: простреленный нагрудный знак, фрагмент очков в футляре и личную награду.

На месте поисков работают и сапёры. Уже обнаружено более 100 взрывоопасных предметов: мины, снаряды разного калибра, гранаты, более тысячи патронов. Это только начало, поисковики будут работать на бывшем плацдарме военных действий еще две недели. Недавно здесь открыли небольшой памятный знак в честь 735-го самоходного артиллерийского полка. Но волонтеры намерены на этом месте установить еще и мемориал в честь всех воинов, погибших в боях за освобождение Витебска.

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