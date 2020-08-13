Караев: за трое суток на правоохранителей совершили 11 наездов

Источник материала: Вороновская газета





За трое суток на правоохранителей совершили 11 наездов, сообщил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ , передает корреспондент БЕЛТА.

«Всего за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Это покушение на убийство, по сути», — сказал Юрий Караев.

По его мнению, такие действия совершаются для эскалации насилия, чтобы породить ненависть.

Юрий Караев проинформировал, что ранены более 50 сотрудников милиции. Из них 10 получили травмы при наездах. «Есть ожоги от пиротехники, вывернутые суставы — я говорю про серьезные травмы. А у этих ребят, у солдат внутренних войск, тоже есть родители. И у омоновцев есть родители, дети, жены, каково им?», — задался он вопросом.

Глава МВД также высказался против травли, в том числе в интернете, в отношении правоохранителей и их семей.

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