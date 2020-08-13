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«Нам не нужна драка. Не нужна война» – Наталья Кочанова обратилась к белорусам
Источник материала: ОНТ
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания, обратилась к белорусам. Она подчеркнула, что Президент принял во внимание позицию трудовых коллективов. Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Заявление Кочановой
Фото: БЕЛТА
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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания, обратилась к белорусам. Она подчеркнула, что Президент принял во внимание позицию...
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