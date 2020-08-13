«Нам не нужна драка. Не нужна война» – Наталья Кочанова обратилась к белорусам

Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания, обратилась к белорусам. Она подчеркнула, что Президент принял во внимание позицию трудовых коллективов. Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Заявление Кочановой приводит «Пул Первого».

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram