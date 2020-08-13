Народное вече в Жодино

Источник материала: Партизан

Сегодня в Жодино прошел митинг, которого город не видел еще никогда. Мэру и прокурору люди говорили в лицо все, что они думают про зверства милиции, про фальсификацию выборов и про то, какой единственный путь разрешить эту ситуацию. Смотрите.















