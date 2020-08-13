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Народное вече в Жодино
Источник материала: Партизан
Сегодня в Жодино прошел митинг, которого город не видел еще никогда. Мэру и прокурору люди говорили в лицо все, что они думают про зверства милиции, про фальсификацию выборов и про то, какой единственный путь разрешить эту ситуацию. Смотрите.
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Сегодня в Жодино прошел митинг, которого город не видел еще никогда. Мэру и прокурору люди говорили в лицо все, что они думают про зверства милиции, про...
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