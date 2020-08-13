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За трое суток на правоохранителей совершили 11 наездов – Караев
Источник материала: ОНТ
За трое суток на сотрудников правоохранительных органов совершено 11 наездов. Такие данные озвучил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире программы «Марков. Ничего личного».
Караев считает, что такие действия совершаются для эскалации насилия и порождения ненависти.
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За трое суток на сотрудников правоохранительных органов совершено 11 наездов. Такие данные озвучил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире программы «Марков....
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