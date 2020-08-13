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«Нам не нужна драка, не нужна война» — Кочанова обратилась к белорусам
14.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого», сообщает БЕЛТА.
«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — приводит слова Натальи Кочановой Telegram-канал.
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого», сообщает БЕЛТА. «Президент услышал...
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