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МИД Германии вызвал посла Беларуси из-за протестов

14.08.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов. Об этом сообщает издание Bild.



Денис Сидоренко, Фото: germany.mfa.gov.by

«Белорусский посол Денис Сидоренко был вызван в министерство иностранных дел. Во второй половине дня ему была представлена позиция Германии относительно хода выборов», — пишет издание. Конкретных данных, что было сообщено послу, издание не приводит.

Ранее 13 августа лидеры сразу четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса.


«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», — заявили в совместном обращении президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президента Литвы Гитанас Науседа.
 
 
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Посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после...
 
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