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Политолог Петровский: «Нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Центр Гомеля, молодой человек несёт в руках массивную доску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Много раз в кадры попадали также биты, камни, были случаи метания коктейлей Молотова. Именно такие люди провоцируют милицию на силовые столкновения, из-за чего страдают и те, кто приходит просто выразить своё мнение.
Пётр Петровский, политолог:
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Новости Беларуси. Центр Гомеля, молодой человек несёт в руках массивную доску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следственный комитет...
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