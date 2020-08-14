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Политолог Петровский: «Нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание»

14.08.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центр Гомеля, молодой человек несёт в руках массивную доску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Политолог Петровский: «Нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание»

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Много раз в кадры попадали также биты, камни, были случаи метания коктейлей Молотова. Именно такие люди провоцируют милицию на силовые столкновения, из-за чего страдают и те, кто приходит просто выразить своё мнение.  

Политолог Петровский: «Нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание»

Пётр Петровский, политолог:  
Язык ненависти. Отчуждение белоруса от белоруса  это язык в никуда, в ничто. И на мой взгляд, нам нужен гражданский диалог, согласие, примирение и понимание позиции друг друга. Вот что самое главное на сегодня – не допустить гражданского конфликта, насилия, агрессии в отношении друг друга. Поэтому сегодня все белорусы должны понимать, что Беларусь у нас одна независимое суверенное государство.  

Люди в материале: Петр Петровский

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Центр Гомеля, молодой человек несёт в руках массивную доску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Следственный комитет...
 
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