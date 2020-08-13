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Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

13.08.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность? И почему некоторые комментаторы из-за рубежа предпочитают не замечать проблемы в собственной стране? 

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Также по-свойски белорусская повестка – повод для дискуссий и на геополитическом уровне. 

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

На международном проводе. Намедни президент России Владимир Путин и коллега из Франции Эммануэль Макрон созвонились. Среди прочих тем был предметный разговор и о политической ситуации в Беларуси.  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

К слову, геотег «Минск» всплывал и в другом разрезе. Путин вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в частности – обязательств по налаживанию диалога Киева с Донецком и Луганском.   

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Сфера президентского диалога за радиусом внутренних компетенций. Озабоченно увлеченные белорусскими делами, и ни слова о себе. Словно и на Дальнем Востоке России сейчас нет народного цунами.  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

А между тем, в Хабаровске уже 33 день продолжаются протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого обвинили в убийствах и покушениях на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах. Люди выходят на улицы с требованиями отставки врио Хабаровского края Михаила Дегтярева и освобождения Фургала.  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Ни доли понимания и во французских устах. А ведь демократическая республика с опытом «свободных уличных выступлений». Чуть дальше напомним почему в кавычках. Забыл Макрон, что год назад на параде в День взятия Бастилии был освистан жёлтыми жилетами?  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Едкая толпа в канареечных жилетах – движение, которое резко набирало обороты, приобретая политический окрас. Макрон, осуждая беспорядки, изрек: «протестующие намерены уничтожить республику». 

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Конец 2019  года в фокусе – недовольство социальной политикой Франции. Блокировка дорог, беспорядки, протесты. В ход у жёлтожилетников шло урбанистическое оружие – тротуарная плитка, камни. В ответ не демократично церемонясь – классика полицейского разгона – резиновые пули, слезоточивый газ, водометы. Тысячи участников осуждены, около полутысячи получили тюремный срок.  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Забугорные критики смотрят в подзорную трубу. А близорукость в анамнезе и не рассмотреть! Госсекретарь США Помпео едва ли не поражен: что же происходит в Беларуси?  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

А в это время Америку штормит. И, кстати, который месяц к ряду! Погромы, протесты, проще – хаос. На улицах тамошней столицы уже и боевые вертолеты и впервые с 1992 года к разгонам волнений привлечены Вооруженные силы.  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Кому только не чужды события в Беларуси. И канцлер Австрии Курц призвал Евросоюз бросить томный взор на Восток. И даже маститый Порошенко, вышедший из пены майданной к рулю Незалежной, принялся поучать.  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Вот только бросая камень в соседний огород неплохо было бы обернуться и посмотреть, что за спиной твоей: расцвет олигархата, в наследие после правления еще больший развал страны.  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Между прочей интернет-шелухи стоит обратиться и к авторитетным рассуждениям. Украинский блогер и бизнесмен Евгений Черняк с цифрами не с потолка – из опыта апеллирует неоспоримыми фактами.  

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?
 
Торжество здравого мнения над троллингом и откровенным фашизмом. В эти дни соцсети и мессенджеры стали лавой кипучей. А ведь между строк диких призывов все же превалирует реальная истина.   

Кто пытается раскачать белорусскую стабильность?


Вот так белорусы блокируют зло.  

Люди в материале: Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Петр Порошенко, Себастьян Курц

 
Теги: Минск
 
 
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Кто пытается раскачать белорусскую стабильность? И почему некоторые комментаторы из-за рубежа предпочитают не замечать проблемы в собственной стране?  Также...
 
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