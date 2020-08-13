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Караев взял на себя ответственость за «попавших под раздачу». Готов идти под суд или застрелиться?

14.08.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за то, что во время подавления протестов травмы от силовиков получили случайные люди. Он выступил в эфире телеканала ОНТ

Караев взял на себя ответственость за «попавших под раздачу». Готов идти под суд или застрелиться?

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», — сказал он .

Караев также добавил, что «мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать».

Министр не ребенок. Он понимает, что все происходившее -- это преступление и даже карательная операция против белорусского народа. Три и даже четыре дня бесконечного насилия - вот что происходило в Минске. Поэтому сказать "Простите" это недостаточно. 

Двое погибших, множество покалеченных, еще больше избитых... Безумие, остервенение, которое устроили его подчиненные, это не то, что можно простить.

Если белорусы его подчиненных в лицо называют карателями и фашистами, это не то, что можно забыть.

Караевцы шокировали не только Беларусь, но и весь мир. Они пошли против безоружного народа. И не просто пошли, а откровенно куражились над мирными людьми. Стая волков, вырвавшаяся на улицу, вот что это было.

Генерал Караев, этого никто не простит!
  

 
 
Теги: Минск
 
 
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Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за то, что во время подавления протестов травмы от силовиков получили случайные люди. Он выступил в...
 
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