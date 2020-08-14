День памяти Якуба Коласа: на могиле Песняра в Минске собрались его потомки

Источник материала: ОНТ

Минске собрались его потомки" class="one-news__figure-img">

День памяти Якуба Коласа. Сегодня на могиле Песняра в Минске собрались его потомки. Спустя 64 года слова скорби и благодарности. 13 августа 1956 года с лица великого поэта сняли маску, чтобы сохранить истинный облик классика в веках. Теперь это раритет дома, в котором остановилось время.





Оригинальная лестница помнит тихий шорох уходящих шагов славного предка «колосков». Это прозвище «приросло» к потомкам в миру Константина Мицкевича. Скончался поэт за рабочим столом. С тех пор в кабинете автора на всех часах «13:20».

В этот День памяти реликвия – только в эфире ОНТ. В музейном фондохранилище доступ к посмертной гипсовой маске Песняра ограничен. Требуется реставрация. Каким Якуб Колас был, таким он и остаётся – поэтом-громадой, устремлённым в будущее.

Песняры не умирают, они живут в своих стихах, которые передаются из уст в уста: «Мой родны кут, як ты мне мілы!.. Забыць цябе не маю сілы!» Знакомый с детства профиль в камне. Уже полвека этот памятник стоит. Создали монумент спустя 14 лет после смерти классика талантливые белорусские мастера – скульпторы Владимир Ананько и Николай Яковенко.

На Военном кладбище в Минске рядом с мастером покоятся его муза (супруга Мария), старший сын Данила. Свежая могила – младшего Михася. Это уже семейный некрополь. Сегодня живые цветы у всех «колосков» и тех, кто взял слово после Песняра.

Под «Малітвай» Янки Купалы Якуб Колас точно подписался бы – особенно сейчас. Песняры были, есть и будут, как братья, неразлучные. Посмертная маска поэта – это не просто слепок. Это «отражение» последних чувств, эмоций, переживаний дивного гения.

Фото: БЕЛТА

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