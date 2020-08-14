Лукашенко дал задание разобраться со всеми задержаниями

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», - заявила Кочанава.

По ее словам, освобождены более тысячи человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

"Нам не нужна драка. Не нужна война", - отметила чиновница.

Информация о подписании неких документов или требовании сделать это поступала от освобожденных задержыных. Однако историк Александр Пашкевич написал у себя в Facebook, что ни он, ни кто-либо из освобожденных десяти человек с его камеры «не давал таких обязательств ни Кочановой, ни ее шефу и кому бы то ни было.