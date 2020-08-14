|
Лукашенко дал задание разобраться со всеми задержаниями
Источник материала: БДГ
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам.
«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», - заявила Кочанава.
По ее словам, освобождены более тысячи человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям»,
"Нам не нужна драка. Не нужна война", - отметила чиновница.
Информация о подписании неких документов или требовании сделать это поступала от освобожденных задержыных. Однако историк Александр Пашкевич
Напомним, в Беларуси после президентских выборов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)