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Лукашенко дал задание разобраться со всеми задержаниями

14.08.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», - заявила Кочанава.

По ее словам, освобождены более тысячи человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

"Нам не нужна драка. Не нужна война", - отметила чиновница.

Информация о подписании неких документов или требовании сделать это поступала от освобожденных задержыных. Однако историк Александр Пашкевич написал у себя в Facebook, что ни он, ни кто-либо из освобожденных десяти человек с его камеры «не давал таких обязательств ни Кочановой, ни ее шефу и кому бы то ни было.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов начались и уже пятые сутки проходят акции протеста тс требованием перемен в стране. Впервую ночь они длились 7 часов. За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.

 
 
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам.
 
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