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«Я хочу помогать ближнему, спасти его имущество». Польские пожарные-добровольцы приняли участие в учениях под Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Гродно развернулись международные тактические учения белорусских спасателей и польских пожарных-добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легенды учебных маневров весьма разнообразны: в многоэтажном здании возник пожар, водитель застрял в автомобиле на дороге, а поезд с опасным грузом попал в аварию. В этих ситуациях важная оперативная работа профессионалов.
Работники МЧС у места ДТП. Один автомобиль уже охватил огонь, во втором водительская дверь заблокировалась, человек не может выбраться самостоятельно. С ходу оценить ситуацию и начать спасать.
Цена промедления – жизнь человека, но и суета здесь лишняя. Особое мастерство – владение гидравлическим инструментом. С его помощью металл выпускает человека из плена.
Вадим Сидорович, начальник дежурной смены ЦОУ ПАССО Гродненского областного управления МЧС:
За действиями гродненских спасателей внимательно следят польские пожарные-добровольцы. Им предстоит повторить. Одежда-боёвка у гостей своя, а вот инструмент опробуют белорусский.
Альберт Левко – индивидуальный предприниматель, живёт под Белостоком и уже 10 лет в пожарных-добровольцах, такие дружины в Польше первыми выезжают на ЧС. Зарплата им не положена, даже наоборот, люди за свои деньги покупают инвентарь.
Альберт Левко, боец добровольной пожарной части «Погожалки» (Польша):
Конечно, польские добровольцы не готовы ликвидировать крупные ЧС, для этого есть профессиональные службы. Но знать алгоритм им не помешает. Поэтому мастер-класс от белорусских спасателей.
Галина Буро, корреспондент:
Мощное пламя – здесь уже спасателям нужны специальные костюмы: теплоотражательные и химзащиты. А для подачи воды с пеной – установка комбинированного пожаротушения. Напор – до 50 метров.
Пётр Титко, заместитель войта гмины Добжинёво-Дуже Подлясского воеводства (Польша):
Учения взаимополезные: от обмена опытом до реализации проекта международной технической помощи. Каждая сторона получает финансирование на приобретение техники, необходимого инструмента и даже на строительство новых объектов.
Иван Койта, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:
А ещё здесь подчёркивают: если вдруг когда-нибудь в приграничной зоне возникнет чрезвычайная ситуация, стороны смогут оказать друг другу помощь. Ведь на этом проект не заканчивается – следующая встреча запланирована в ближайшее время в Польше с отработкой навыков спасательной медицины.
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«Я хочу помогать ближнему, спасти его имущество». Польские пожарные-добровольцы приняли участие в учениях под Гродно
Новости Беларуси. Под Гродно развернулись международные тактические учения белорусских спасателей и польских пожарных-добровольцев, сообщили в программе...
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