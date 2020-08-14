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Как идут строительные работы путепровода на Орловской?

14.08.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удобная дорожная артерия. Ремонт путепровода на Орловской идёт ускоренными темпами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Как идут строительные работы путепровода на Орловской?


Строительные работы идут с начала июля. Чтобы успеть обновить мост к ноябрю, рабочие трудятся целые сутки. Уже разобрали старое пролётное строение, сейчас устанавливают опоры. А на выходных новый пролёт будут перекрывать балками.  

Как идут строительные работы путепровода на Орловской?

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:  
Старое строение путепровода возводили около 4 лет. Сейчас мы взяли на себя план за 4 месяца разобрать предыдущее строение и возвести фактически новое и более технологичное. Из отличительных черт, которые были у предыдущего путепровода и существующего, – это то, что добавляется одна опора посередине проезжей части.  

Люди в материале: Александр Ярошик

 
 
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Новости Беларуси. Удобная дорожная артерия. Ремонт путепровода на Орловской идёт ускоренными темпами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  ...
 
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