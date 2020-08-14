Как идут строительные работы путепровода на Орловской?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удобная дорожная артерия. Ремонт путепровода на Орловской идёт ускоренными темпами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.







Строительные работы идут с начала июля. Чтобы успеть обновить мост к ноябрю, рабочие трудятся целые сутки. Уже разобрали старое пролётное строение, сейчас устанавливают опоры. А на выходных новый пролёт будут перекрывать балками.





Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Старое строение путепровода возводили около 4 лет. Сейчас мы взяли на себя план за 4 месяца разобрать предыдущее строение и возвести фактически новое и более технологичное. Из отличительных черт, которые были у предыдущего путепровода и существующего, – это то, что добавляется одна опора посередине проезжей части.