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Как идут строительные работы путепровода на Орловской?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Удобная дорожная артерия. Ремонт путепровода на Орловской идёт ускоренными темпами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
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Новости Беларуси. Удобная дорожная артерия. Ремонт путепровода на Орловской идёт ускоренными темпами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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